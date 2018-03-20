香港成立人力资源规划委员会 政务司长出任主席

原标题：香港成立人力资源规划委员会

人民网香港3月19日电 香港特区政府成立人力资源规划委员会，委任20名非官方委员和13名当然委员，任期两年，下月1日起生效，至2020年3月31日。

特区政府人力资源规划委员会由特区政府政务司司长张建宗出任主席，整合政府和各界资源、力量，监督、检讨和统筹宏观人力资源政策及措施。现行特区政府人口政策督导委员会和特区政府人力发展委员会职能将纳入新委员会，下月开始运作。

张建宗表示，特区政府非常重视提升和优化人力资源，配合香港不断转变的发展需要，维持香港整体经济竞争力。他指，委员会20位非官方委员包括不同行业和界别的专家和持份者，能确保委员会在商议人力资源规划议题时，可搜集不同领域的专业知识、经验和意见。（吴玉洁、实习生韩议辉）

责任编辑：张义凌