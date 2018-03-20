美国国务院发言人回应台媒:仍信守“一中政策”

原标题：刚签完“台旅法”美国务院回应台媒：我们坚守“一中政策”

[观察者网综合报道]当地时间16日，美国总统特朗普不顾中方反对，签署了鼓励美台官员互访的“台湾旅行法”。18日上午，高雄市长陈菊就抵达纽约，成了该案生效后第一位访美的台湾市长。

但据台湾“联合新闻网”3月20日报道，美国国务院官员19日回应台媒称，美国仍信守“一中政策”。

美国务院发言人：我们坚守“一中”

据台湾“联合新闻网”报道，19日，美国国务院发言人在回复台媒的邮件中表示，美国仍信守基于美中三项联合公报与“台湾关系法”的“一中政策”。

该发言人还称，美国视台湾为重要的“合作伙伴”，美国几十年来一直与台湾维持坚实的非官方交流，包括美国政府高层与台湾代表的互访。

特朗普签署“台旅法”后，外交部发言人陆慷在17日深夜答记者时表示：我们对美方签署“与台湾交往法案”表示坚决反对，并已向美方提出严正交涉。正如中方多次指出的，该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号。我们对此坚决反对。

陆慷表示，中方敦促美方纠正错误，停止美台官方往来和提升实质关系，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海地区和平稳定造成严重损害。

国防部新闻发言人吴谦17日深夜也就此发表谈话，表示中国军队对此坚决反对。

吴谦指出，台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政。该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，损害了中美两国两军关系的发展氛围。中方要求美方信守承诺、改正错误，不得实施上述法案有关条款，停止美台官方往来，停止美台军事联系，停止对台售武，以免对中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重损害。

面对大陆的抗议，台媒对美方的态度很是好奇。

美国前国务卿蒂勒森及副国务卿高德斯坦被解职后，特朗普指定国务院发言人希瑟·诺尔特代理副国务卿一职。

台媒：高雄市长访美与“台旅法”无直接关系

据观察者网此前报道，备受争议的“台湾旅行法”在3月16日生效，而高雄市长陈菊于18日上午就抵达纽约，成了该案生效后第一位访美的台湾市长。

陈菊（中）抵达纽约 图自台媒

陈菊是台湾绿营重要的政治人物，岛内此前盛传陈菊或接台当局“总统府秘书长”一职。她此行是应美国战略与国际问题研究中心邀请，赴美发表演说。

但据“联合新闻网”报道，熟悉“台美关系”的人士指出，一般而言，台湾的市长访美不是问题，但除非是“总统”参选人等具特殊身份的政治人物，否则不大会安排与美资深官员见面的行程，陈菊算是特例。

该人士还解释称，访美可能是美方邀请，尽管时间点落在“台湾旅行法”刚生效之后，却和该法的通过、台美官员互访没有直接关系。

同时，高雄市方面则强调，陈菊此行早已排定，并未预料到特朗普会签署“台湾旅行法”，因此出发前未与美方洽商、规划其他官方拜会行程。

台湾“中时电子报”则援引消息人士的话称，特朗普通过“台湾旅行法”大玩两手策略，美国政府大门不可能一下子全开，让陈菊直接进政府机关见官员，但可能会安排官府外的“巧遇”，并测试中国大陆的反应。

责任编辑：张义凌