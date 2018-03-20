学者:台当局若以“台旅法”推“台独”将引火烧身

原标题：美台“小把戏”难撼两岸关系大格局

来源“北京日报公道”微信公众号

撰文 | 钟厚涛

我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去！

近日，美国总统特朗普签署所谓“与台湾交往法”，为中美关系大局和两岸关系发展蒙上阴影。蔡英文当局“欣喜若狂”，第一时间“跪谢感恩”，殊不知这样的行径不是“爱台湾”，而是“害台湾”。

特朗普上台以来，基于陈旧的“冷战”思维，多次祭出“以台制华”的模式套路。在2018年《国防授权法案》和美国最新版《国家安全战略报告》中，台湾议题都被纳入其中。此番“与台湾交往法”是美国继1979年所谓“与台湾关系法”之后第二个妄图大幅提升美台“实质关系”的“法律性文件”，本质上是以其国内法来干涉中国的主权和领土完整。在中美关系发展的关键时刻，美国妄图通过打“台湾牌”渔利，只会适得其反，自食苦果。

一个中国原则没有任何妥协余地。在台湾问题上，中国有坚守的底线，有无可撼动的定力。

“中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败一切分裂国家的活动！中国人民和中华民族有一个共同信念，这就是：我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去！”

在十三届全国人大一次会议闭幕会上，习近平主席的严正宣示赢得雷鸣掌声。当前，要和平不要冲突，要交流不要隔绝，要协商合作不要零和对抗，已成为两岸主流民意。广大台湾民众迫切要求发展经济，改善民生，不希望两岸关系和平发展的良好局面因台湾当局倒行逆施而改变。在中国统一的历史大势面前，任何企图干扰的举措都是愚蠢的、徒劳的。

徒劳之举，为何却有人乐此不疲？无非是各取所需罢了。

台湾只是美国的一颗棋子，双方对这个道理都心知肚明。台湾偷偷摸摸搞小动作，美国也愿意与其互动，实质就是为了与中国博弈。因此，美国并不会实实在在为蔡英文当局站台，关键时刻放弃队友的戏码山姆大叔早已轻车熟路。君不见，此次“与台湾交往法”中很多内容都只是表达“国会意见”或是“政策宣示”，不具法律约束力，措辞上也故意使用了很多“鼓励”“允许”“可以”等意涵非常模糊的字眼。说到底就是个姿态宣示而已。只不过，对蔡英文当局来说，即便这种虚无缥缈的宣示，也是救命稻草。面对岛内治理的乏善可陈和民意支持的持续走低，她急需“老大哥”伸手驰援，好让自己可以继续狐假虎威、蛊惑人心。

充满利益算计的交易，注定不会走远。

蔡英文当局若盲目陷入对美国的一厢情愿当中，误以为挟洋可以自重，以“与台湾交往法”为“护身符”来进一步推进“台独”，挑衅两岸关系发展大局，无异于把自己捆绑在美国的“反华”战车上，最终必然是引火烧身。如今，随着大陆实力的不断上升，一个中国原则已经越来越深地嵌入到当下世界秩序中，这个趋势不可逆转，“台独”势力早已是穷途末路。台湾著名作家李敖曾警告：“美国会像果汁机一样榨干台湾地区，最后把台湾地区卖掉！”不知蔡英文当局对此是真糊涂还是装糊涂。

历史潮流浩浩荡荡，奔流不息，两岸统一乃是大势所趋、民心所向。鉴于海峡两岸形势以及亚太地区的实力格局，无论美台之间上演怎样的小把戏，都不可能撼动两岸统一的大格局，任何妄图阻挠中国统一进程的图谋都必然会以失败告终。

（作者为中国社科院台湾研究所副研究员）

责任编辑：张义凌