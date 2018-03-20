台当局同意重启核二厂2号机 否则3月下旬供电吃紧

原标题：台当局同意重启核二厂2号机，否则3月下旬供电亮“黄灯”

核二厂2号机申请再起动案，“原能会”今天正式通过。 中国台湾网 图

据台湾“中央社”报道，台当局“行政院原子能委员会”今天（3月20日）发文台电，同意核二2号机再转。依台电先前预估，取得公文后，第5天可开始并联，第9天可满载发电。

据报道，台电2月5日申请核二厂2号机再转，“行政院原子能委员会”经一个月审查，5日公布审查结果，称2号机符合再转要求。

核二2号机装置容量98.5万千瓦，如果以夏天高峰用电3600万千瓦估计，约影响备转容量率约2.7%。依台电官网未来二个月电力供需预测，在不计入核二2号机发电量情况下，3月下旬备转容量率6.18%为供电吃紧黄灯，4月上旬、中旬与下旬备转容量率为5.54%、5.20%及5.53%，为供电警戒橘灯。

来源： 中国台湾网

责任编辑：张玉