嘴上刚说完坚守“一中” 美国一高官脚就踏上台湾

原标题：嘴上刚说完坚守“一中” 美一高官脚就踏上台湾

[观察者网综合报道]所谓的“台湾旅行法”生效不到一周，美国官员的脚步就踏向了台湾。有趣的是，就在前一天，美方才刚刚表态说坚持“一中政策”。

据台湾“中央社”20日报道，“美国在台协会”（AIT）当天表示，美国国务院东亚暨太平洋事务局副助卿黄之瀚（Alex Wong）于20至22日，对台湾进行访问。

但是，该协会表示，这一行程之前就已敲定，与“台湾旅行法”无关。

黄之瀚（左）抵达台北桃园机场 图源：台湾“中央社”

将与蔡英文同台

据悉，黄之瀚于20日晚间抵达台湾。21日，他将在台北美国商会谢年饭致词，台湾当局领导人蔡英文也将会出席。

虽然“美国在台协会”已经表示，黄之瀚此行是在之前就已经敲定，与“台湾旅行法”无关，但台湾方面却是着实有些激动。

台湾“中央社”报道称，黄之瀚与蔡英文“两人同台，备受瞩目”。

台湾“外交部”20日发布新闻稿表达欢迎黄之瀚访问，还说他是特朗普上任后，首位政治任命的亚太副助卿，在外交掣肘、分析上有丰富经验。还说，他此次应邀来访，“不仅彰显台美之间的友好情谊，也有助于深化双方的伙伴关系”。

美国国务院东亚局发言人格蕾丝・崔（Grace Choi）通过电子邮件回复台媒时指出，他此行也会和台湾当局讨论许多美台关系的重要议题。她还说，黄之瀚此次访问“将再次确认美国长期以来的对台政策与支持”。

前一天，美国还说坚持“一中政策”

不过，就在黄之瀚抵达台湾的前一天，美方还说自己坚持“一中政策”。

据观察者网此前报道，19日，美国国务院发言人在回复台媒的邮件中表示，美国仍信守基于美中三项联合公报与“台湾关系法”的“一中政策”。

此前18日，高雄市长陈菊就抵达纽约，成了该案生效后第一位访美的台湾市长。

不过报道称，陈菊此行与“台湾旅行法”的通过、台美官员互访没有直接的关系。高雄市方面也强调称，这是早已安排好的行程。

此番解释与黄之瀚访台相似，不过两人的行程刚好在上周特朗普签署“台湾旅行法”的节骨眼上，因此格外引人关注。

陈菊（中）抵达纽约 图自台媒

黄之瀚是谁？

据台湾《中时电子报》报道，黄之瀚今年38岁，父母是香港移民。在美国宾夕法尼亚大学毕业后，又取得哈佛大学法律博士学位。去年12月，他刚刚被任命为国务院亚太副助卿，负责拟定“亚太战略”。

他曾经是友台参议员汤姆·科顿（Tom Cotton）的外交政策顾问，科顿主张对中国（大陆）采取强硬立场。去年12月，科顿曾对媒体表示，中国（大陆）多年来并未真心帮美国解决朝鲜问题，反而一直在暗中削弱美国的努力，谋求在双方的矛盾中获利。不过对此言论，外交部曾回应称，“只要回顾半岛核问题出现以来到现在的历程，大家可以清楚看到，正是在中方不懈努力下，特别是在中方主持的六方会谈框架中，我们在半岛无核化问题上取得过实实在在的进展”。

不过，报道称黄之瀚去年进入东亚局后，似乎被晾在一旁。可是，随着本月早些时候，美国国务卿蒂勒森被特朗普解雇，黄之瀚开始变得活跃，这也显示出美国外交系统鹰派抬头的趋势。

图源：《中时电子报》

对于所谓的“台湾旅行法”，国台办发言人安峰山曾表示，外交部等部门已表明了我们坚决反对美方签署“与台湾交往法案”的严正立场，并已向美方提出严正交涉。

他强调说：“我也再次正告台湾方面，挟洋自重必将引火烧身。”

责任编辑：张玉