环球网：台湾大麻烦在路上 “武统”似乎越来越近

原标题：台湾的大麻烦已经在路上了！

“武统”的脚步，似乎越来越近了。

（一）

毫无疑问，中美关系生变，是中国2018年面临的最大挑战。

尤其是特朗普，不管中方怎么晓以利害，就是不按常理出牌，在中国非常敏感的政治时刻，大笔一挥签署了“与台湾交往法案”，这部鼓吹所谓“台美各阶层官员互访”法案随即于当日生效。

要知道，按照BBC的说法，1979年美台“断交”至今，美国对台湾官员访问华盛顿一直有“五黑名单”限制：禁止台湾地区正副领导人、行政管理机构负责人、外事部门负责人和防务部门负责人等五个官衔的政治人物来华盛顿访问。

但“与台湾交往法案”，却打破了这一惯例，允许台湾各层级官员在“受尊重”的状况下入境美国，并与美国国务院及国防部官员等会面。

当年李登辉访美，台海激起惊天波浪。现在美国干脆打破惯例，中国的愤怒，也可想而知。

3月17日深夜，中国外交部紧急表态，对美方签署“与台湾交往法案”表示坚决反对，并已向美方提出严正交涉。中国驻美使馆也强烈批评，认为这严重违反了一个中国原则和中美三个联合公报规定。

对中国来说，台湾问题事关中国核心利益，不容谈判。

但特朗普就是我行我素，先是莫名其妙的一个电话，称呼小蔡是总统，后来又改口；去年来北京各种笑脸，拿回2000多亿美元合同，但随后，翻脸比翻书还快，而且是直接触碰底线。这也让原先预测特朗普必然不会签字的专家，都目瞪口呆。

要知道，特朗普还口口声声曾说，如果中国在半岛问题上帮助，就会在经贸问题上让步，他自己都承认，他马上举行的美朝峰会，有中国的重大功劳；但转眼，他就在经贸问题上对中国磨刀霍霍，在台湾问题上进行挑衅了。

（二）

怎么办？

中国显然看在眼里。所以，除了外交机构的既定抗议和交涉外，比如，在3月20日的讲话中，最高领导人掌声最热烈的，是以下几句：

维护国家主权和领土完整，实现祖国完全统一，是全体中华儿女共同愿望，是中华民族根本利益所在。

在这个民族大义和历史潮流面前，一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚！

中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败一切分裂国家的活动！

中国人民和中华民族有一个共同信念，这就是：我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去！

传递的信号也是明确的：

第一，这是民族的根本利益所在。

第二，分裂是注定失败，受到人民谴责和历史惩罚。

第三，中国有信心能力挫败一些分裂活动。

第四，没有一寸土地能从中国分裂出去。

很有意思的，这一段话，没有点任何相关方的名字，但意有所指，相信谁都能听得出来。

对美国来说，台湾问题是中国的底线所在，美国你打牌可以理解，但如果侵犯到底线，中国会豁出去的。

但更主要的，应该是对台湾说的，想独立，想抱紧美国大腿，休想。统一是必然结果。

其实，这正是国台办日前的警告，在“与台湾交往法案”问题上，台湾必须拎清：挟洋自重必将引火烧身。

对付美国，中国肯定会很审慎，不到万不得已，应该不会跟美国发生正面冲突。

但对付台湾，中国有的是办法。与中国视之核心利益可以为之拼命相比，美国真舍得为了台湾与中国爆发一场战争？

未来五年，总有一种感觉，台海形势不太乐观：

第一，台湾去中国化会加剧，但越这么做，越会加剧大陆的焦虑，台湾等于在勒紧自己的绳索。

第二，特朗普会继续拿台湾当筹码。现在看这确实是特朗普的筹码，但如果中国大陆真豁出去了，不管不顾真对台湾下手了，那就是大陆的筹码了。

第三，对台湾来说，棋子的命运，必然是弃子的结果。很可能，中美斗到激烈处，真可能是兵戎相见，甚至一统山河。

未来5年，中美关系风云再起，台海更不会风平浪静。还是希望，既然都是同胞，和平统一最好，但“武统”的脚步，似乎越来越近了。

责任编辑：张岩