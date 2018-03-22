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台北一家海鲜店发生枪击事件 有4人受伤

台北一家海鲜店发生枪击事件 有4人受伤
2018年03月22日 02:53 人民日报海外版-海外网
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枪击现场。（图片来源：香港东网）枪击现场。（图片来源：香港东网）

　　海外网3月22日电 周三（21日）晚上近9时，台北市基隆路一家海鲜店发生一起枪击案，有4人受伤，伤者已被送医救治，当地警方正对此进行调查。

　　据香港东网报道，松山警方表示，在基隆路的一家海鲜店，有顾客发生了争吵，后来演变成殴打，随后，一名男子突然朝对方开枪，店家吓得立即报警。警方到场后将伤者送医。在枪击现场，警方找到了弹壳、子弹和枪支，目前已带回松山派出所内，此外，警方已封锁了现场展开调查。

　　报道还称，经初步了解，有2名男子疑似手脚遭枪伤，另有男子被“化宝炉”打伤。

责任编辑：张建利

枪击海鲜店警方
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