新北市长朱立伦率团访大陆:交流对两岸关系是好的

原标题：朱立伦今日率团访大陆：交流对两岸关系是好的

据台媒3月21日消息，台湾新北市长朱立伦21日起受邀率团访问江苏省南京、苏州、昆山、及上海市，拜会大陆官方代表。朱立伦表示，陆委会也是经过严格的审查，我们也是不断地补件，都要符合这些相关的规定，交流对两岸关系是好的。

朱立伦表示，这7年多来，包括上海市来拜访7次，江苏省也来了15次，考虑双边的时间，觉得这是一个很好的时间来回访。另一方面，因为在整个长江流域，尤其是在长三角的部分，将近有60万的台商、台生跟台胞住那边，也有非常多新北市民住在那边，通过这个机会跟大家拜个晚年，跟大家座谈一下。

朱立伦说，不管在大陆经商或是在大陆就学，或者是在大陆生活的台湾人，都要予以关心。长期以来，可能大家觉得两岸之间的政治氛围或者是距离，都会影响这些台生、台胞或台商在大陆的工作或是生活，“但是我觉得我们对于自己的同胞，不应该受到任何的政治氛围的影响，我们要持续的关心，持续的予以协助，所以跟所谓的年底选举没有直接的关系”。

对于台北上海双城论坛，朱立伦说，新北市府向台陆委会提出申请，大概也是两个礼拜前提出来，陆委会也是经过严格的审查，他们也是不断地补件，都要符合这些相关的规定，任何政治交流都要对比这样的原则。

行程部分，朱立伦说，第一个到达的是南京，主要的参访拜会是明天跟后天，然后再接下来我们要到苏州跟昆山，然后接下来我们到上海，上海有一些拜会、有一些行程。

新北市表示，参访团成员包括副市长李四川、经发局长张峯源、环保局长刘和然、民政局长江俊霆、观光局长陈国君、新闻局长张其强及新北市工商发展投资策进会总干事朱俊晓等人，预定3月26日返台。

责任编辑：张玉