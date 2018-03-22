台湾第一大市长官登陆 曾在北京大学教了一年课

原标题：台湾第一大市长官登陆

两会刚结束，海峡对面有大佬来访大陆。

据台湾媒体报道，新北市长朱立伦21日率团前往江苏南京、苏州、昆山及上海等城市交流。

他在桃园国际机场接受访问时表示，这次前往大陆访问，除了祭拜南京中山陵外，将与各地台商、台生、台青座谈，希望了解他们在大陆所遇到的问题，同时也会拜会各地的首长，并且拜访新创企业，当然也会遇到旧朋友与新朋友。

此前多次造访大陆

有旧朋友当然不足为奇。

政知圈注意到，朱立伦不仅多次来访大陆，还在北京大学短暂工作过。

1995年，作为台湾大学的教授，朱立伦来到北大交流，在此教了一年课。三年后，他再度来到北京，作为北大客座教授参加北大百年校庆。当时，他尚没有步入政坛。

此后，朱立伦每次到大陆，都带着全新的身份而来。

2009年5月，“学而优则仕”的朱立伦首次以中国国民党副主席的身份到厦门出席首届海峡论坛。据报道，他在论坛致词中表示，两岸交流已不再是单向而是双向往来。两岸人民今天绝对不希望因为误解、冲突和意识形态分割两岸，无法相互扶持，希望未来能够搁置争议，合作发展。

2015年5月，朱立伦又以中国国民党主席身份率团前往上海参加第十届两岸经贸文化论坛，并在复旦大学演讲，与复旦师生交流。随后，他前往北京与中共中央总书记习近平会面。这场“习朱会”在当时受到两岸瞩目。

首次以市长身份前来

不过，与之前都不同，朱立伦这次访问大陆，是以新北市市长的身份来的。

新北市是个怎样的市？其在台湾岛内的地位如何？

据政知君了解，新北市位于台湾岛北端，是台湾岛内的人口第一大市，与岛内政治经济中心台北市合称为“双北”，两市人口加起来占到岛内总人口的约三分之一。

显然，这座城市的重要性毋庸多言。而担任新北市市长的朱立伦也是目前国民党党员中担任行政职位最高的一个，在国民党2016年失去执政权后。

那么，蔡英文上台将两岸关系逼入死角后，身为新北市市长的朱立伦能做些什么呢？

去年，有国民党新北市议员要求市长朱立伦，为了在大陆经商、就学、创业的新北市民着想，设置“新北市驻北京办事处”或是“新北市驻港澳办事处”。朱立伦当场回复称“这是可以讨论的方向”，愿意积极来研议。

不过，台“陆委会”随后唱反调称，此事不宜由县市片面处理。

所以，不知道朱立伦此次访问大陆期间是否会提及类似的协助新北市民在大陆工作、求学和生活的一些举措。

值得一提的是，出发前被记者问到大陆之行中将要见到的大陆官员级别，即此行见到的大陆官员是否比台北市长柯文哲此前在双城论坛中见到的级别还要高时，朱立伦回答称，“客随主便”，尊重大陆方面的安排。

台湾媒体援引新北市政府的消息称，朱立伦的行程包括与江苏省委书记娄勤俭及上海市委书记李强等地方首长的会面。而台北市长柯文哲去年7月到上海参加第七届双城论坛时则受到上海市市长应勇的欢迎。

与国民党保持经常性交往

无论从哪个角度看，朱立伦此行都释放了善意的信号。尤其是在蔡英文上台后两岸关系停摆的背景下。

事实上，尽管官方交流全面中断，但是两岸间的党际交流并没有停止。国台办发言人安峰山曾强调，同台湾坚持一个中国原则和“九二共识”、反对“台独”的政党、团体与人士开展交往对话，维护并推进两岸关系和平发展，是我们的一贯主张。

去年12月，台湾新党主席郁慕明率大陆访问团先后到达北京、上海和南京访问，与时任全国政协主席会面，就主张两岸和平统一、积极推动两岸关系发展等深入交流。

同时，与国民党等台湾党派的交流也在持续。去年12月，国台办发言人曾专门就此介绍道，“长期以来，我们与中国国民党在坚持‘九二共识’、反对‘台独’的共同政治基础上，保持着经常性的联系和交往。12日，由中国国民党中常委、中华两岸青年交流协会理事长曾文培率领的该协会参访团来访。该团共有24名成员，其中国民党中央委员21人，党代表3人。”

两岸地方间的交流也曾引发关注。

蔡英文2016年5月上台后，赴台旅行的大陆游客人数急剧下降。面对此情形，当年9月，由台湾新北市、新竹县、苗栗县、南投县、花莲县、台东县、金门县、连江县8个县市负责人组成的台湾县市长参访团抵达北京访问，表示认同并将继续坚持“九二共识”，希望努力维护两岸关系和平发展，以惠及广大基层台湾民众。

责任编辑：张义凌