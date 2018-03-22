台统派赴蔡办纪念坠亡退将 现场被五星红旗占领

原标题：台统派携五星红旗赴蔡办纪念坠亡退将 与警方冲突

反年改团体22日于缪德生上校告别式后，集结抗议。（台媒）

海外网3月22日电 台湾退役上校缪德生2月底在反军人年改抗议中，不慎在台立法机构攀墙跌落重伤过世。台湾多个反军改及统派团体22日下午在台立法机构外发起“重走缪上校之路”纪念追思活动，办完法会后又转往蔡办前大道，现场被五星红旗攻占。而现场群众也因情绪激动，才抵达没多久就和台警方发生冲突，警方举牌警告。

据台湾东森新闻云消息，蓝天行动联盟、统促党、退休军公教等民众22日下午1时陆续集结在立法机构周边，到场悼念谬德生人数约300人。台北市警局接获情资称，将有群众携带破坏器材、烟雾弹、电击棒、辣椒水喷剂等危险物品，意图滋事，出动警力600人戒备，全程监控搜证，防范违法情事发生。

反年改团体携五星红旗于蔡办前示威，与台警方冲突。（台媒）

约3百名抗议群众下午在台立法机构青岛东路与中山南路口集结，现场举行招魂追思活动后，随即游行至凯达格兰大道静坐，晚上举行烛光追思晚会。

中华统一促进党总裁张安乐站上指挥车表示，他们站出来是要敬悼缪德生的壮举，更要向不公不义的政权发出怒吼，民进党践踏军人，但统促党力挺军人。台下群众则大喊“缪德生血债血还！”，“蔡英文下台！”，甚至高喊，“缪德生的死是蔡英文害的！”

结束追思活动后，抗议群众也转往凯道抗议，统促党也带了大批五星红旗前往，因此凯道宛如被五星红旗占据。而在现场的反军改团体一度想往前冲撞，因此与警方爆发一波肢体推挤，统促党则克制地大喊“统促党往后退”，现场并未发生严重冲突，目前群众则坐在地上，并点起蜡烛为缪德生祈福。

英文旌表缪德生“积劳病故”（台媒）

据早前《中时电子报》报道，蓝天行动联盟秘书长、台湾退休上校缪德生，2月27日参与反年改抗争活动，攀爬“立院”外墙欲插旗时，不慎从2楼高度摔落地面，虽紧急送医救治，3月5日下午2时许仍不幸拔管离世，终年62岁。家属今天（22日）在台北市第一殡仪馆景行厅为缪德生举办告别式。

早上于台北市第一殡仪馆举办的公祭告别仪式，陆军官校校友总会特别制作褒扬状，由台当局行政机构前负责人郝柏村颁给缪德生的遗孀。台湾地区前领导人马英九、国民党主席吴敦义、国民党前党主席洪秀柱、新党主席郁慕明等到场。

台当局也颁发“旌忠状”予缪德生，颁发者为蔡英文与赖清德，表扬事迹写“在台北市积劳病故，曾获颁勋、奖章”，引发外界质疑。当局防务部门发言人陈中吉回应表示，“旌忠状”上的致词，只是“按规定的表达方式”，主要是表彰缪服役期间“保家卫国”功绩，只要服役期间有得过任何勋奖，都符合申请资格。

对于缪德生旌因“积劳病故”获颁“旌忠状”，许多台湾民众看了傻眼，纷纷在脸书留言酸“缪德生上校原来是‘积劳病故’啊？所以那天电视观众全都中了邪，看到的都是幻觉？”、“人都死了，还在羞辱”、“她总不能写：此人为了反对我的暴政，特此假掰褒扬”。（海外网 侯兴川）

责任编辑：桂强