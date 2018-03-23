蔡英文遭控告 被指在3次选举公报中涉伪造文书罪

原标题：蔡英文被告了！在3次选举公报中涉嫌“伪造文书罪”

罗智强（右一）等人赴台北地检署告发蔡英文涉“伪造文书罪”。（图源：台媒）

海外网3月23日电 据台媒报道，台大校长风波近日在岛内持续发酵。前马英九办公室副秘书长罗智强今天（23日）上午前往台北地检署，控告台湾地区领导人蔡英文在2010、2012、2016年选举公报中，均未揭露自己曾经担任“宇昌公司董事长”的经历，涉犯“使公务员登载不实”的“伪造文书罪”。

管中闵被告？蔡英文也可以被告

据《联合报》等台媒报道，一群台大校友今早赴台北地检署告发称，台大校长当选人管中闵未揭露其“台湾大哥大独立董事”身份，涉嫌“使公务员登载不实罪”。而马英九办公室前副秘书长罗智强认为，台湾地区领导人蔡英文在2010、2012、2016年选举公报中，也都未揭露其“宇昌公司董事长”经历，也涉犯“使公务员登载不实”的“伪造文书罪”，决定仿效办理，今早也赴台北地检署告发蔡英文，强调“以其人之道还治其人之身”。

另据亲绿台媒报道，罗智强表示，台大校长风波已延续好几个月，从最先开始的“独立董事揭露”，最近甚至要用安全“泄密”来办管中闵，他非常痛心台湾的法治沦落到这种地步，“对于一个台大校长、学术自由，民进党竟可以践踏到这种程度。”

罗智强指出，他看到有一些绿营人士，准备用管中闵没有在台大校长遴选中揭露独立董事身份一事，控告他“使公务人员登载不实”。他认为，如果此罪名能成立，那蔡英文在2010、2012、2016年选举公报中，是否未揭露其“宇昌董事长”身份？如果没有，是否也涉犯“使公务人员登载不实”罪？

罗智强强调，“这是一个非常荒谬的事情”，他以这样的荒谬、来验证绿营人士对管中闵的追杀及滥诉的荒谬。罗智强说，这不是管中闵一个人的事情，也不是台大的事情，而是台湾的学术自由和民主法治到底是怎样被民进党践踏的事情，“如果台大校长在民进党的威迫之下，今天管中闵终于被逼退了、被打倒了，这将是台湾学术自由及民主法治之耻。”

此前，罗智强曾在脸书表示，台湾政论节目主持人彭文正说，“管中闵未主动揭露独董资格等行为，致使相关公务员登载不实信息于公文书中，应该当‘刑法’第213条或214条‘公务员登载不实罪’或‘使公务员登载不实罪’去控告管中闵。”他觉得非常有道理，决定仿效彭文正，到台北地检署告发蔡英文。

罗智强表示，民进党想要拉下管中闵，他提供一个很好的方法。蔡英文未于选举公报揭露“宇昌公司董事长”经历，只要蔡英文主动下台，管中闵还有可能不请辞台大校长吗？“蔡英文下台！管中闵请辞！”

台大校长当选人管中闵（图源：台湾《联合报》）

台大校长风波持续发酵

台大校长风波到底是怎么一回事呢？此前据环球时报公众号梳理，由于管中闵偏向台湾“蓝营”统派的立场，他在今年1月初赢得台湾大学竞争极为激烈的校长选举后，竟一直被民进党把持的台湾教育部门刁难，迟迟不让他上任。民进党甚至还发动自己在学校里的支持者，开始对管中闵发起了三轮极为卑鄙的“政治围剿”。

第一轮是针对管中闵之前曾在台湾一家上市企业担任独立董事的事情，民进党方面宣称台湾大学的校长选举委员会中有一名成员是该公司的副总，两人存在利益冲突，应该回避。第二轮是污蔑称，作为台湾知名经济学教授的管中闵，抄袭自己学生的论文。但这两件事均已被校方澄清。

最近，绿营媒体又对管中闵发起了第三轮攻击，称他曾经去大陆教书涉嫌“违法”。依据是厦门大学10多年前的一张网页截图，其中提到厦门大学“王亚南经济研究学院”特别聘请到管中闵担任学院的“兼职教师”。

绿媒称，管中闵此举已经“违法”，比如“两岸人民关系条例”和台湾公立学校教师的相关法规。民进党把持的台湾教育部门也趁机强调任何台湾公立学校的教师都不得去大陆任教，兼职也不行。不过，厦门大学在接受其他中立台湾媒体时已经给出解释：管中闵并没有在学校有开课的行为，学校也没为此给他支付过薪水。而之所以被列入“兼职”名单也仅仅是因为他支持厦门大学的学术活动，偶尔会来开讲座。同时，也有同在厦门大学有交流讲座的台湾学者佐证说，管中闵在厦门大学确实没有兼职，厦门大学的教职员名单中也找不到管中闵。

然而，虽然目前民进党对管中闵的三轮攻击均被“击退”，这位已经候任3个月的校长还未能通过台教育部门的审核上任。这一局面也已经引起了大量台湾学子和学者的抗议，怒斥蔡英文和民进党当局这种用政治干涉学术自由的野蛮行为。（综编/海外网 姜舒译）

责任编辑：桂强