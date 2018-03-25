他卧底蒋经国身边背叛祖宗 终成台湾第一历史罪人

原标题：他卧底蒋经国身边，背叛祖宗，坑害台湾，终炼成当世最大汉奸！

今日台湾之乱象，莫不根源于他。

1996年3月23日，一个可耻人物正式登上舞台——李登辉在台湾所谓第一次“总统”直选中，赢得54%选民的支持。

不久前，一个问题是“谁是台湾历史罪人”的民调，李登辉高居榜首。

虽然不少人将推动台湾所谓民主化进程的功劳记在李登辉身上，但更多人也明白，台湾今日高度依赖美日，社会严重撕裂，蓝绿、世代、族群极度对立，论根源，都要追溯到李登辉。

卧底

李登辉生于1923年，当时台湾被日本侵占，青年时期的李登辉恰巧赶上了台湾总督府推行“皇民化运动”，他便起了个日本名字——岩里政男。

李登辉（右）与其兄李登钦。

李登辉中学毕业后，进入日本京都帝国大学农学部经济学系。在日求学期间，日本在太平洋战争形势恶化，李登辉和哥哥李登钦也被征召入伍，李登钦战死在东南亚，后被供奉于靖国神社，而李登辉则在日本本土迎接终战。日本战败后，李登辉才恢复了学生身份。

年轻时学习剑道的李登辉，一副日本人模样。

为日本做事，李登辉心甘出力，在仕途中，亲日倾向也非常明显。岛内一度怀疑，他从血统上就是一个日本人。李敖就曾在文章中写到，“李金龙（李登辉父亲）矮矮的，李登辉高高的，两个人除了都是一样上男厕之外，其他没有一点相像。”

抛开血统，李登辉活得也和日本人无异。他和夫人曾文惠在家不说中文而说日文，卸任台湾地区领导人后，他不仅参拜过靖国神社，还在自己写的书和公开讲话中不断提及：

“我在22岁之前是日本人”。

“台湾人感谢日本统治”。

“钓鱼岛是日本的、不是台湾的”。

“70年前日本和台湾是同一个国家”。

“台湾抗日不是事实”。

“台湾人二战期间加入日军是以日本人的身份为祖国奋战”。

李登辉所写《新·台湾的主张》封面图。

有了这些背景，李登辉在位时把台湾搞得乌烟瘴气，下台后也搅局不断，就不是一件奇怪的事了。奇怪的是，这样的人，当初如何能在台湾上位？

一名日本人掌权12年，台湾有人笑称，这是“史上最成功的卧底”。

叛徒

如果不是机缘巧合，1968年获得康奈尔大学农经学博士学位的李登辉，现在应该是一名农业专家。

1969年的农业专家李登辉。

但1969年6月的一件事彻底改变了他的人生。当天清晨，睡梦中的李登辉一家被一阵急促的敲门声吵醒，之后，李被几个宪兵装扮的人带到警备总司令部（警总）约谈，一谈一个星期。

放走他前，警总的人说，你这样的人，除了蒋经国，没有人敢用你。

在被约谈之后没多久，还不是国民党员的李登辉却被请到了四中全会做了一场农业方面的报告，当时，请一位党外人士作报告，是没有过的事情。

李登辉至今对这件事津津乐道，认为警总约谈是蒋经国对他的考验。

蒋经国之所以看上李登辉，很多人认为与李在康纳尔大学的博士论文《台湾农工部门间之资本流通》有关，再加上李登辉对台湾农业的确也有些独特认识，最终博得了重视农业的蒋经国的赏识。

时钟很快被拨向20世纪70年代，那个年代对于两岸来说风云际会，“台美断交”后不久中美建交，而曾经在大陆对峙的风云人物也先后逝去。

也是那个年代，加入国民党后的李登辉开始崭露头角，在政坛上平步青云。1972年，蒋经国接任“行政院长”，李登辉被拔擢为政务委员。

1976年，时任“行政院长”的蒋经国。

1978年，蒋经国接任“总统”，李登辉便跟着做了台北市长，当时，蒋经国还一点点将自己的执政经验传授给李登辉。1982年，台北市长刚做了3年半，李又被指定出任台湾省主席。

经过一番历练，李登辉此时再不是菜鸟一只。1983年底，李登辉在一次“议会”会议上与“省议员”辩论时驳斥了“台独”的观念，他在报告中提出：“中国从来没有摒弃台湾，台湾也绝不能忘掉中国”。再结合李登辉之后的表现，可以看出，他是多么阴险狡诈。

正是这个报告，让蒋经国对李登辉的反“台独”立场非常满意，也下定了让李接班的决心，1984年2月，蒋经国便提名李为“副总统候选人”。1988年，蒋经国离世，李登辉成功上位“总统”。

时任台北市长的李登辉。

对于恩人蒋经国，李登辉不是报恩，而是背叛。

多年后，李登辉批评蒋经国在担任“行政院长”时大力推行“吹台青”运动（即起用台湾人士，推动政坛本土化）根本目的只是为了收买人心，巩固政权。而他作为其中的一员，并没有被“外来政权”收买。

这也侧面证明了他在“省议会”说的那些话，只是计谋。

李登辉夫妇与蒋经国。

李登辉独揽大权之后，羽翼渐丰，他在党内外拼命培植本土势力，民进党在其任内发展壮大，他还试图将“中国国民党”改造成“台湾国民党”，造成国民党内派系林立、四分五裂。作为“国民党的叛徒”，李登辉丝毫没有愧疚之意，卸任总统并退出国民党之后，很快做起了台湾绿营的精神领袖。

这一切，与掘墓蒋家无异。直到今日，还有很多人感叹，经国先生看错人了。

汉奸

“周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。向使当初身便死，一生真伪复谁知？”

说到李登辉，刀哥总是不自觉想起这段诗句，如果李登辉早逝，他现在的形象还可能是一个坚定的统派。

自上任开始，在两岸关系上，李登辉就在下一盘大棋。1989年他首次打破两岸官员“不接触”的惯例，1990年他成立“国家统一委员会”，91年颁布“国家统一纲领”。历史性的汪辜会谈以及“九二共识”，也都在其执政初期达成。

1993年4月27日“汪辜会谈”前汪道涵（左）与辜振甫握手的资料照片。

李登辉当时几乎骗过了所有的人，这些举措让台湾和大陆民众认为，“李 总统”绝不会搞“台独”。直到1999年，李登辉在接受德国之音采访时，确切抛出“两国论”，将两岸定义为“特殊国与国关系”，才让很多人傻了眼。

人们后来发现，李登辉90年代初期的举措里埋了不少雷，比如，在“国统纲领”中，李登辉的规划是：两岸政府应相互承认对方为对等政治实体，承认分裂的既成事实。最重要的是，大陆必须进行所谓的“民主改革”，这是统一的条件。李登辉也知道，这些条件大陆不可能答应。

1995年的李登辉。

几年前，在一些公开场合，李登辉坦言，这一系列动作只是想给大陆发出和平信号，让台湾得到喘息的机会。“国统纲领”目的当然也不是为了与大陆统一，而是讲给国民党内那些顽固老先生听的。

李登辉心机之深，让当今多少台湾政客望尘莫及！

2015年，李登辉与大陆交换生交流。

1997年，明面上还没有抛出“台独”论调的李登辉，打算从教育领域打开突破口。

在李登辉“要国民小学教育里多加些台湾历史、台湾地理等课程”的思想统领下，当年6月，台湾“教育部”推出了一本面向中小学生的教科书——《认识台湾》，在其中的“历史篇”中，声称“台湾400年前是无主的土地”。这本书中，“我们都是台湾人”“台湾魂”“台湾精神”等字眼处处可见，同时它还美化了荷兰、日本等对台湾的殖民侵略历史，与之相对应，“中国人”“中华民族”“中华文化”等词统统被删去。

《认识台湾》（社会篇）内文3

这从根本上消除台湾与大陆在历史和文化上的联系。李登辉用这种隐秘而卑劣的小招术，重新建构了台湾90后的国族认同，造就了今日“天然独”世代。

卸任后的李登辉，也时时刻刻提醒台湾政坛，要继续壮大本土力量，要对大陆做出反对的行动，发出抗议的声音，“总统一定要以台湾为主体思考”。在马英九称两岸关系不是国与国的关系之后，他说这是“背叛国家”“辜负人民”。

他甚至还放言，自己从未主张过“台独”，因为台湾已“实质独立”。

明暗中将分裂国家推进得如此深入，李登辉也算当代史上最大汉奸了。

老贼

严格意义上讲，李登辉连“汉奸”都配不上。一个日本人，怎么能和“汉”有关系？如果“精日”是“中国人的败类”，那李登辉又应该是什么呢？他是一个文化怪胎，这样更准确些。

李登辉曾说，日台是“命运共同体”。

李登辉在位上捞黑钱、玩政治、搞“台独”，天天喊着“爱台湾”，但做的事情却时刻排斥大陆，坐实自己是美日小弟、战略棋子的地位，最终让今日之台湾在世界发展的浪潮中进退失据。

90年代，正是大陆经济腾飞的起始点，李登辉治下的台湾却不愿意搭上这班快车，甘愿自困于太平洋。1993年，台湾的经济增长率还高达10.75%，但之后却再也没有超过10%，1997年之后的增长率更是逐年下滑，“亚洲四小龙”的风采不再。

台湾失落的年月， 正值大陆经济的高速增长期。如果台湾当时和大陆共同成长，将制造业等转移到大陆发展，并完成岛内的经济转型升级，其今日也不会落到经济重振乏力、动力缺失，还时常要“用爱发电”、民众要抢卫生纸的地步。

可惜的是，直到2008年马英九上台，两岸的经济等各方面交往才重新回到正轨。但“老贼”李登辉和陈水扁偷走的台湾那些年，却再也回不来了。

现在，李登辉已经成了台湾政坛的幽灵。每当选举或大事件前后，谁拜见了李登辉，都会有特殊意涵，政客们还能从李登辉那里攫取到一些政治利益，他本人也不愿意缺席任何一次表达自己观点的机会。

李登辉与蔡英文。

对台湾来说，要想全面反思李登辉，可能还须再过些时日。

但另一方面，距李登辉虏获54%选民支持的那天，已经整整过去22年，他的影响力大不如从前了。台湾不少人也已然厌倦了在李登辉指引的错误方向上前进，或在李当年定下的框架中缠斗。马英九打开的两岸交流的口子，让新一代的台湾青年看到了更多可能性，他们终将掌握台湾的未来。

责任编辑：张建利