“五独”窜聚台北图分裂国家 叫嚣建“反中”联盟

原标题：“五独”窜聚台北图分裂国家 叫嚣建全球“反中”联盟

海外网3月25日电 “台独”组织本月24日于台北举行“独派”论坛。香港前立法会议员刘慧卿、非法“占中”发起人之一的戴耀廷、被取消立法会议员资格的游蕙祯，及香港一些学生组织代表等9人出席。与会的还包括达赖反华集团、“蒙独”组织、“疆独”组织代表等多名海外“独派”组织成员，合谋分裂国家、祸国乱港。香港政界人士批评，“港独”分子与境外势力勾结，鼓吹分裂国家，特区政府应高度留意，不可任由他们到处播“独”。

“五独”聚集台北，合谋祸国乱港（图：香港《文汇报》）

“五独”窜聚图谋分裂国家 叫嚣建“反中”联盟

据香港《文汇报》25日消息，由台湾“独派”组织“台湾青年反共救国团”策划的分裂活动24日起一连两天在台北举行，香港民主党前主席，前立法会议员刘慧卿；非法“占中”发起者之一的戴耀廷；被取消立法会议员资格的“港独”组织成员游蕙祯，及一些“港独”学生组织代表等9人出席了当日论坛。

与会的还包括达赖反华集团在台湾代表达瓦才仁、“蒙独”组织所谓的“大呼拉尔台”秘书长代钦、“疆独”组织头目热比娅特别代表Umit Hamit等多名海外“独派”组织成员，是为“五独”论坛，并大讲分裂国家的言论。

被港人形容为“占中三丑”之一的戴耀廷在24日台北举行的“五独”论坛上继续推销其谬论。身为“占中”策划者的戴耀廷宣称，自“占中”起，内地对香港的“干预”越来越多。他声言，由于香港邻近一个“强大的中国”，因此就成为全球价值观冲突的“焦点”。他更鼓吹要发展所谓的“公民外交”，不仅与台湾有联系，还要通过各反对派组织和个人加强与国际社会的“全方位的联系”，建立一个吸纳各反对派势力的“大联盟”。

早前，香港市民已对“港独”与其他分裂势力勾结表示“不能容忍不能姑息”（图：大公网）

香港政界：促警方执法打击“港独”

“五独”窜聚台北图谋分裂国家的行为引起香港政界警惕。香港政界人士批评，“港独”勾结外“独”挑战国家主权，将破坏香港长期的稳定，及破坏中央与香港的关系，又认为戴耀廷与会，证明“占中”的原意就是“独”，市民必须警惕。

港区全国人大代表团副团长、香港中旅社荣誉董事长卢瑞安昨日在接受香港文汇报记者访问时批评，“港独”分子死心不息，明知“港独”不可能，更在香港失去“地盘”，遂向外造谣生事，更勾结外力试图破坏“一国两制”，祸国殃民，行为愚蠢。

他认为，不可以任由有关人等到处播“独”，警方应该留意如何有效执法，阻止他们肆无忌惮，鼓吹分裂国家的“假希望”。

工联会立法会议员何启明批评，“港独”分子行为猖獗，美其名是谈“自由”及“人权”，实际上是分裂国家组织的聚会，联同其他倡“独”分子挑战国家底线，冲击香港行之有效的制度。他直斥，戴耀廷及游蕙祯若希望继续在香港政治平台立足，应尊重国家，承认“一国两制”，放弃“搞歪香港”的信念。

自由党立法会议员邵家辉认为，游蕙祯在香港鼓“独”已被市民、甚至她的盟友所唾弃，沦为过街老鼠，证明“港独”不得人心，现在就到台湾出席“五独”论坛，继续发表歪理，鼓吹分裂国家。

他强调，中央一直支持香港，一同推动经济方面发展，何来“对付”香港之说？反之，“港独”将破坏香港长期的稳定，“港独”分子应当好好反省。

资料图：《基本法》书影。

高度自治非完全自治 播“独”将自食毒果

据了解，国务院新闻办公室2014年发表的《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书明确指出，应全面准确把握“一国两制”的含义。《白皮书》强调，中央政府对包括香港特别行政区在内的所有地方行政区域拥有全面管治权。香港特别行政区的高度自治权不是固有的，其唯一来源是中央授权。香港特别行政区享有的高度自治权不是完全自治，也不是分权，而是中央授予的地方事务管理权。高度自治权的限度在于中央授予多少权力，香港特别行政区就享有多少权力，不存在“剩余权力”。

对于“港独”和非法“占中”行为，香港特首及特区政府曾多次表示，会竭尽所能，坚定担当“一国两制”的执行者、《基本法》的维护者、法治的捍卫者，以无畏无惧地依法处理任何冲击国家主权、安全、发展利益的行为。

对于，“港独”分子和“台独”势力相勾连，企图分裂国家，破坏香港的“一国两制”和繁荣稳定的行为，国台办曾多次表示“这样的图谋是不可能得逞的，也是不得人心的。”并提醒两岸同胞，特别是香港同胞要高度警惕。

去年9月，履新国务院港澳办主任的张晓明在港澳办门外会见香港媒体。他表示，中央港澳政策从未改变，中央对贯彻落实“一国两制”是坚定不移的。同时，他也强调，中央政府和特区政府对付“港独”只有一个对策，即会继续依法坚决遏制和打击。

责任编辑：张建利