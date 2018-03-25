绿媒炒作“在台湾就能入境美国” 却遭多方打脸

原标题：绿媒炒作“在台湾就能入境美国”，遭多方打脸

[文/观察者网 李焕宇]最近，有一条消息让台湾绿媒欢欣鼓舞。

3月23日，台亲绿媒体《自由时报》报道称，台湾中华航空公司董事长何煖轩透露，华航拓展在美航线时提议美国在台机场设“境外入境审查”，美方相关单位表示接受；报道标题更加直接，称“在台就可入境美国”。

何煖轩 台媒图

《自由时报》马上借题发挥，称这是美方突破了“外交限制”，让台湾有望成为美国在亚太第一个设置境外通关的“国家”，也是在所谓的“台湾旅行法”（以下简称“台旅法”）后，“台美关系一大进步”、“凸显双方伙伴与信任关系”、“希望未来在台湾即可进行美国海关查验、等同直接入境美国”。

消息一出，不少台政界要员也做了跟进。据台《联合报》报道，23日，国民党“立委”陈学圣表示，若美方开放“境外入境审查”，表示台湾在美国心目中是坚实可靠伙伴，是值得庆贺的好消息。国民党团副书记长曾铭宗也认为，这算是“台美关系”重大突破。

同一天，台“总统府”发言人黄重谚称，美国跟台湾，关系将会紧密。“后续的相关行政作业，正与美方积极进行中。”

不过在“兴奋”之余，《自由时报》也补了句：相关细节及时间，都需待美方与台“外交部”、“交通部”等讨论决定。

在加拿大、阿联酋、爱尔兰等地的部分机场，美国已启用境外入境审查 资料图

绿媒热炒的“美国境外入境审查”（US Border Preclearance），是指在美国境外的机场或港口设立相关入境检查的设施，像证照查验、公共健康检查及农产品检疫等。

通常，这些程序都得等到了目的地才会进行，设立境外入境审查后，这一过程被提前在旅客登机（或登船、登车等）前。这样，一方面可以提升冗长的入境检查手续，另一方面还可以使许多没有边境检查设备的机场、港口得以开设国际航线。

公开资料显示，到目前为止，美国设立“境外入境审查”的国家和地区有：阿鲁巴、百慕大、巴哈马、爱尔兰、加拿大、阿联酋。

那么，离美国在台湾机场开设境外入境审查还有多久？

23日，先前曝出这一“猛料”的台湾中华航空董事长何煖轩却在接受媒体采访时表示：“不适合发言、不适合发言，好不好，谢谢你，不是不是，我不是主管机关，我不适合发言。”

另外，美国在台协会发言人游诗雅也表示，“我们说欢迎他们对这个项目感兴趣，但是这个项目不是我们负责的。”

据《联合报》报道，就连台湾“外交部”也表示，这件事情有点误解，加入美国境外入境审查计划是台湾的期待，但是美国目前负责相关项目的国土安全部还没有开放下一轮申请。

桃园机场副经理李建国称，申请美国境外入境审查，运作、人员进驻、费用分担等细节都还没讨论。但从软硬件建设到美方来检验，需很长时间。

综上所述，绿媒兴奋了半天，这事却是八字还没一撇。

而且，别说美国方面连申请都没开放，就连台湾网民也有不少人不买在台机场设“境外入境审查”的账。在“脸谱”关于此新闻的留言里，虽然也有为此而高兴的，但骂台湾这是被美国殖民、成为美国第51个州的留言同样不在少数。

再说，美国在台设“境外入境审查”，终究是出于美国自身利益的考量。台长荣大学航空管理系教授黄泰林表示，美国政府实施“前站查验”计划，是希望将危险阻绝于境外。

黄泰林称，在“911事件”后，旅行社必须把旅客名单预报给美国运输安全管理局（TSA），海运货物被要求提前一周报关。美国政府甚至在高雄港设置X光机，对赴美货船做事前检查。

台政治大学教授黄奎博直言，台湾不可以把这个说成是对“台旅法”的强化，或者是台湾跟美国的“外交突破”。因为说实在，这个既不关“台旅法”，也不关“外交”上的限制。

另据《联合报》报道，即便真有了“境外入境审查”，通过“美国海关”以后，等于到“美国境内”，旅客不会经过免税店，机上也不能贩卖免税商品。正因如此，之前曾考虑加入当中的韩国仁川机场就放弃了。

此外，有了“境外入境审查”，旅客可能要提前报到，以完成两次证照查验。像先前考虑加入的中国香港启德机场和日本成田机场就因考虑到机场空间有限、转机客在本地办理入境手续可能造成延迟先后主动放弃。

已被改建的香港启德机场

虽说美国的“境外入境审查”在世界其他地区也有设立，跟台湾地区的“外交地位”没有关系，但对于美国近期频频打“台湾牌”的行为，我国外交部、国防部已在此前表示，敦促美方慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海地区和平稳定造成严重损害。

责任编辑：张岩