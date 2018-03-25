台商大佬上月力挺蔡英文 事后公开道歉反“台独”

原标题：有个台商大佬，上月力挺蔡英文，前天公开登报道歉反“台独”

漳州台商协会前荣誉会长、福贞公司董事长李荣福前天以自己“伤害两岸同胞的感情”为由公开道歉，并在台湾报纸刊登广告表示反“台独”、支持“九二共识”。

然而就在上月，李荣福在出席台湾海基会举办的台商春节联谊活动时，还公开力挺蔡英文政府对M503航线的政策。

据《联合早报》报道，漳州台商协会前荣誉会长、福贞公司董事长李荣福上月出席海基会举办的“2018大陆台商春节联谊活动”，在会中公开支持台湾领导人蔡英文反制大陆M503航路政策，“蔡英文既然担任‘总统’，她做的任何决策，我们一定要尽最大努力去支持。”

当时李荣福强调，政府确定政策，企业有责任配合推动，因此航路事件发生后，他的公司立刻提出对策，将台籍干部分为春节前、春节、元宵节3波休假，所以加班机取消的影响不大。

随后，他被大陆网民称为“两面台商”，并被漳州台商协会除名。除了被漳州台商协会除名外，原本合作的“福建省燕京惠泉啤酒公司”近日也发出声明，鉴于李荣福“涉台不当言论”，今后不再与福贞业务往来。

事情发生后，他先前已两度在媒体刊登过澄清声明，前日又再在台湾《联合报》、《中国时报》登半版广告，发出6点声明。

李荣福在声明中表示，自己20多年来坚决反对“台独”，坚定支持“九二共识”“两岸一中”，上月21日的言论是因“情况仓促”，才被部分媒体解读为支持民进党的大陆政策，这并非他本人原意，对此他致以诚挚歉意。

责任编辑：张岩