原标题：全台首位陆配参选县议员 吴敦义亲返老家站台相挺

中国国民党主席吴敦义（左六）向老家南投县的乡亲们推荐南投县议员参选人史雪燕（左七）。（图片来源：香港中评社）

海外网3月26日电 25日，中国国民党主席吴敦义返回老家南投县出席活动时，亲自向乡亲们推荐南投县议员参选人史雪燕。需要指出的一点是，史雪燕是全台第一位参选县议员的陆配。

据香港中评社报道，吴敦义指出，全台新住民人口总数已突破了59万，此次，国民党首开先例，提名史雪燕参选南投县议员，恳请大家相挺。史雪燕称，感谢国民党的提名，而被提名就是责任的开始，她愿意承担这份重任并将全力以赴，请大家全力支持让她能顺利当选，届时大家一起进入南投县议会，共同为新住民乡亲服务。

据早前报道，南投县是国民党目前保有的少数主政县市，被视为蓝营的中兴堡垒，也是国民党主席吴敦义的老家。此外，吴敦义的从政生涯也与南投密不可分，他曾担任两任南投县长、两任南投“立委”。南投民众认为，吴敦义棋下得好，台湾拳也划得好，他虽然被形容为“政坛孤鸟”，但在南投“鸟孤人不孤”，譬如在上次国民党主席选举中，吴敦义在老家南投县拿到了6666票，得票率超过77%。

责任编辑：初晓慧