“独派”拉倒孙中山像被判赔5.2万 却让民众分担

2014年2月22日下午，“公投护台湾联盟”总召集人蔡丁贵等拉倒了汤德章纪念公园内的孙中山铜像。（图片来源：台湾《联合报》）

海外网3月26日电 2014年2月22日下午，“台独”团体“公投护台湾联盟”总召集人蔡丁贵纠集一些人拉倒了汤德章纪念公园内的孙中山铜像，这导致该铜像多处受损。近日，“台湾高等法院”台南分院判蔡丁贵必须赔偿23万8000元（新台币，下同，约合人民币5.2万元），对此，蔡丁贵声称，“希望台南市‘独派’民众可以一起分担这笔赔偿”。

据台湾亲绿媒体报道，台南市政府称，2014年2月22日下午1时许，蔡丁贵动员大批民众到汤德章公园，他与多人爬上孙中山铜像基座，把绳子套在铜像颈部并在铜像上喷漆写下“KMT DOWN”（KMT意为国民党）等字样，另有多人用绳子合力拉倒孙中山铜像，导致铜像右脚掌断裂及铜像本体多处裂痕与凹损。

报道还称，2016年，蔡丁贵被依毁损等罪判处拘役40天定谳且已执行完毕。此外，台南市政府还对蔡丁贵提起了民事诉讼，要求其赔偿52万8000元（约合人民币11.4万元），二审法官则根据修复铜像人员所提修复费用报价单，判定台南市政府能求偿的修复款为23万8000元，双方均不得再上诉。

另据台湾《联合报》报道，蔡丁贵声称，“对被判赔钱已有心理准备，‘转型正义’需要付出代价，希望‘独派’民众可以一起分担这笔赔偿”。4月7日下午，他将在汤德章纪念公园召开记者会对募款支付赔偿金事宜做说明。

蔡丁贵口口声称所谓的“转型正义”，那么，“转型正义”指的是什么呢？北京联合大学台研院两岸关系研究所所长朱松岭此前接受海外网采访时表示，所谓的“转型正义”，不仅仅包括清算国民党党产，一步步斩断台湾与大陆之间共同的历史联系也是其重要内容。朱松岭表示，“促进转型正义条例”通过之后，蔡当局会打着“转型正义”的旗号，落实民进党的一系列执政理念，包括把整个台湾岛往“台独”方向引导。（海外网 张申）

责任编辑：桂强