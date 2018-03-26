香港中环珠宝店抢劫案3名嫌疑人全部归案

原标题：香港中环威灵顿街珠宝店抢劫案三名嫌疑人全部归案

26日上午，香港中环威灵顿街一间珠宝店发生劫案，傍晚，警方再拘捕另外两名疑犯。

事发在早上11点左右，三名嫌疑人手持铁锤，击毁店铺橱窗，抢走价值四千万港元的珠宝。其中一名疑犯被冲锋队人员截获并拘捕，同时，起获大部分珠宝。随后，警方开始搜捕另外两名疑犯。傍晚时分，警方在深圳湾口岸将另外两名嫌疑犯拘捕，至此，三名嫌疑人全部归案。警方称，将继续调查此案件是否与近期其他珠宝店被劫案有关联。（央视记者 金东）

责任编辑：桂强