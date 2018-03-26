蔡英文出行警局派出“认人小组” 死盯抗议人士

原标题：蔡英文出行 台中警局派“认人小组”死盯抗议人士

台湾退警协会执行长陈志杰拿着大声公（扩音器）被警力劝离。（图片来源：台湾《联合报》）

中国台湾网3月25日讯 据台湾《联合报》报道，台湾地区领导人蔡英文今天（25日）11时到台中市洲际棒球场旁的好运来餐厅参与国际扶轮3461地区第一届年会，“全民拔菜总部”昨天（24日）就在脸谱网（facebook）号召退休警消公教人员在棒球场周边集合，以“遍地开花、如影随行”的方式向蔡英文表达心声。台中市警局严阵以待，派出“认人小组”，只要认出欲到场抗议的退休警察，马上派出优势警力以人墙包围。其中台湾警察协会执行长陈志杰在接受媒体采访后被警方以优势警力劝离现场，陈高呼“连走路的权利都没有！”

只是依照蔡英文所说的表达心声，陈志杰受访时表示，他今天穿着的警察制服不论是臂章或是帽子都绣有“民进党警察局”“被剥夺”“32160（退警退休金楼地板）”“反霸凌”等字样。他还拎着一部扩音器，表示目的是向蔡英文表达心声，陈抗行动不会危害任何人，希望警察不要逾越法令，台湾警察协会是在替警察争取权益。

据报道，陈在受访后马上被优势的警力以人墙包围“劝离”到距离洲际棒球场约300米外的由警方画设的陈抗区内。该陈抗区位于重画区，四周只有空地，完全看不到会场。

台中市警局担心退警的陈抗行动影响蔡英文行程，特别在会场人行道设置交通锥，将会场宾客通行的通道与一般市民区隔，以便过滤可能的陈抗人士聚集。另外，台中市警局也出动第二、第五警分局数百名的警力，并规划有“认人小组”，以“一个盯一个”或是“多个盯一个”的方式让陈抗人士无法聚集。

来源：中国台湾网

责任编辑：张玉