台警方不满“独派”帐篷长年占据街头 大动作清理

原标题：不满“独派”帐篷长年占据街头 台警方大动作“清理”

警方强拆“独派”帐篷。（图片来源：中评社）

海外网3月26日电 台湾“独派”团体长年在台北市街头举行集会游行，台北市政府日前认定其违法，并动员警力赴现场搜集证据，与其对峙，也有占据街道近十年的“独派”帐篷被强行拆除。

台北警方赴现场与“独派”对峙。（图片来源：中评社）

据台湾《中时电子报》报道，台湾“独派”团体“台湾独立建国大旗队”日前在台北市西门町街头宣扬“台独”理念，引起警方注意。25日下午约2至3时，台北警方动员约30名警力赴现场举牌警告并录像搜证，双方对峙直至晚间8时左右才结束。

据报道，台北警方25日晚间表示，因“台湾独立建国大旗队”未合法申请集会游行，所以才举牌警告。此外，警方也在现场进行录像搜证，后续将对其依法办理。

另据台湾“中央社”早前报道，就在23日，台湾另一个“独派”团体“台湾公投保护台湾联盟促进会”曾在台立法机构外搭建帐篷，宣扬“台独”。不过，台北市长柯文哲立刻命令将其拆除，并表示，行动完全依照现行法令，“台湾不可以继续这样没有秩序”。（海外网 李萌）

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