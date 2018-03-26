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台警方不满“独派”帐篷长年占据街头 大动作清理

台警方不满“独派”帐篷长年占据街头 大动作清理
2018年03月26日 08:27 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：不满“独派”帐篷长年占据街头 台警方大动作“清理”

警方强拆“独派”帐篷。（图片来源：中评社）警方强拆“独派”帐篷。（图片来源：中评社）

　　海外网3月26日电 台湾“独派”团体长年在台北市街头举行集会游行，台北市政府日前认定其违法，并动员警力赴现场搜集证据，与其对峙，也有占据街道近十年的“独派”帐篷被强行拆除。

台北警方赴现场与“独派”对峙。（图片来源：中评社） 台北警方赴现场与“独派”对峙。（图片来源：中评社）

　　据台湾《中时电子报》报道，台湾“独派”团体“台湾独立建国大旗队”日前在台北市西门町街头宣扬“台独”理念，引起警方注意。25日下午约2至3时，台北警方动员约30名警力赴现场举牌警告并录像搜证，双方对峙直至晚间8时左右才结束。

　　据报道，台北警方25日晚间表示，因“台湾独立建国大旗队”未合法申请集会游行，所以才举牌警告。此外，警方也在现场进行录像搜证，后续将对其依法办理。

　　另据台湾“中央社”早前报道，就在23日，台湾另一个“独派”团体“台湾公投保护台湾联盟促进会”曾在台立法机构外搭建帐篷，宣扬“台独”。不过，台北市长柯文哲立刻命令将其拆除，并表示，行动完全依照现行法令，“台湾不可以继续这样没有秩序”。（海外网 李萌）

责任编辑：初晓慧

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