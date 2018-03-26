香港发生珠宝劫案:劫匪数十秒抢走4000万港币钻饰

原标题：3名劫匪数十秒劫走4000万港币财物
案发现场 央视新闻直播 截图
央视新闻微博3月26日消息，今天上午，香港中环威灵顿街一珠宝店发生劫案，3名非华裔嫌疑人用铁锤击毁橱窗玻璃，抢走一批珠宝后逃逸。据警方消息，3名劫匪劫走一批市值约4000万港币的钻石首饰，作案时间仅数十秒。目前，一名嫌疑人已被警方拘捕，其来自美洲国家，以游客身份入境；另两名嫌疑人约30-40岁，仍在逃。此案是否涉及跨国犯罪集团，尚待调查。
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