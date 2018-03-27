解放军军机飞越巴士海峡 台军导弹被曝展开战备

原标题：解放军军机飞越巴士海峡 台军导弹被曝展开“战备”

图为台防务部门发布的运-8资料图。（来源：台媒）

海外网3月27日电 台防务部门26日发布新闻稿称，解放军多架军机飞越巴士海峡执行训练，并称台军“全程掌握”。台媒称，台军部署在绿岛的鹰式导弹突击排曾展开战备“跑红点”，作出相应动作。

台军鹰式导弹展开战备

据台湾《联合报》报道，台防务部门称，解放军于昨日（26日）上午出动苏-30、运-8、轰-6等型军机多架次执行远海长航训练，飞经巴士海峡航向西太平洋后，循原航线飞返驻地。台防务部门称，台军按“经常战备时期突发状况处置规定”派遣机、舰“严密监侦与应处”，确保“空域与海疆安全”，请台湾民众放心。

对此，民进党“立委”罗致政认为，解放军演习已“常态化”，这次演训属一般例行性，台湾“不用过度反应，做好全程监控即可。”国民党“立委”马文君则称，解放军军事演练次数和深度都慢慢加深，台安全单位需“加强注意”。

据报道，台军部署在绿岛的鹰式导弹突击排接获AOCC传送雷情后，曾展开战备“跑红点”，作出相应的动作。

网络资料图

对此，台“前海军官校军事学科部教官”吕礼诗称，此事只有台防务部门的新闻稿披露，没见日本防卫省统合幕僚监部的报告，就表示解放军机队只有穿越巴士海峡，而没有经过宫古海峡。他还称，他不知道有多少人接受台防务部门的说法，不知台军是否“真有跑到大汉山雷达站的侦搜范围外进行监控”，但对于解放军“在菲律宾海操演些什么”，他说自己“胆子小、总感到背脊发凉”。

图为台湾屏东九鹏基地鹰式导弹实弹射击。（图/中时电子报）

“反制”解放军军机绕台？

此前据台湾《中时电子报》3月14日报道称，为“反制解放军军机绕台”，台军“鹰式导弹突击排”正式进驻绿岛。有台湾民众在社交媒体上传照片，显示台海军第151舰队派遣船坞登陆舰旭海军舰（LSD-193），载运通用登陆艇合贞艇（LCU-486）、合永艇（LCU-495）及机械登陆艇1234艇、1333艇、1337艇，执行MIM-23鹰式防空导弹系统突击排前推部属绿岛任务。不过由于鹰式导弹的最大射程为40公里，无法涵盖台所谓“防空识别区”边界，因此学者认为，台当局这项政策具备“争取两岸政治对话”的意涵存在。

据报道，2月初，台防务部门前任负责人冯世宽任内核定，台空军防空暨导弹指挥部以“突击排编组”方式，前推各一个突击排至兰屿和绿岛，增加台所谓“防空识别区”东南角的导弹密度。报道称，“鹰式导弹突击排”由一具AN/MPQ-55型连续波搜索雷达、一具AN/MPQ-57高功率照明雷达、一部排级指挥中心和4至6具三联装M192型导弹发射架所组成，若编制6具发射架，最多架上一次备便18枚MIM-23型鹰式防空导弹。

报道称，台军的鹰式导弹因并未性能提升至“鹰式XXI”规格，因此已进入“终寿期”。前推兰屿、绿岛仅适合作为短期应急部属，中期仍应有汰换后继兵力。然而台“中科院”已完成研发多年的陆射“天剑二型”防空导弹至今仍未获得军种采购。此外，台湾东部的“花东防卫指挥部”包含下辖的“台东地区指挥部”，合计只有一个连（9辆）的复仇者防空导弹，台陆军在东部的防空导弹数量不足，多年来也并未采购陆射“剑一”、“剑二”。

图源：空军发布

中国空军多型战机远洋训练战巡南海

台媒称，解放军3月23日曾派出8架军机穿越宫古海峡。时隔仅三天，26日又出动苏-30、运-8、轰-6等型军机执行远海长航训练。

此前据中国空军官方微博发布，中国空军新闻发言人申进科大校3月25日发布消息，中国空军近日出动轰-6K、苏-30等多型多架战机飞越宫古海峡，成体系前出西太平洋开展实战化军事训练；同时组织轰-6K、苏-35等多型多架战机飞赴南海，实施联合战斗巡航。这是空军履行新时代使命任务、提升新时代打赢能力的务实行动。

空军发言人表示，空军牢记新时代使命任务，在远洋训练、战巡南海中拓展战略视野，努力使作战能力与维护战略利益、提供战略支撑的使命任务相适应，坚定不移维护国家主权、保卫国家安全、保障和平发展。

责任编辑：张建利