台法官怒斥台诈骗犯“羞耻” 判其重刑以求震慑

原标题：台法官怒斥台诈骗犯“羞耻” 判重刑以求“震慑”

11名台籍嫌犯被遣返。（图片来源：台湾“中央社”）

海外网3月27日电 2016年，印尼警方等在雅加达破获一个电信诈骗集团，其中，11名台籍嫌犯事后被遣返台湾受审，而台中地方法院一审时只分别轻判该案主谋及诈骗集团金主3年及2年半徒刑，引发社会争议。经“台中地检署”上诉，该案由“台湾高等法院”台中分院二审，二审法官痛斥这些人的电信诈骗行为是“羞耻”，并对二人各重判10年及7年重刑。

据香港东网报道，判决书指出，2016年3月，45岁的主谋庄钧盛及40岁的金主武世龙合谋组成跨境诈骗集团，武世龙出资295万元新台币（约合人民币63万元），交由庄钧盛招募人手及在印尼雅加达设立诈骗机房，对大陆民众进行诈骗，8月4日，该机房被破获。同年9月，11名台籍嫌犯被押解回台受审。

报道还称，一审判决时，台中地方法院称，在审理时，庄钧盛坦承犯案，已有悔意，故轻判3年徒刑，武世龙则判2年半。判决出炉后，台湾舆论一片哗然，认为轻判无法遏阻电信诈骗的蔓延。检察官其后以量刑太轻，无法实现正义为由，提出上诉。

二审法官指出，大量台籍诈骗犯在世界各地设点犯案，堪称羞耻，损害台湾的形象，故刑罚必须具“震慑”效果，故撤销原审裁决，改判庄钧盛与武世龙各10年和7年徒刑并没收不法所得，案件仍可上诉。

责任编辑：张建利