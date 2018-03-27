“绿委”:美打“台湾牌”大陆不会忍 4月将出大事

原标题：“绿委”：美打“台湾牌”中国大陆不会忍 4月将出大事

郭正亮。（图片来源：中评社）

海外网3月27日电 美国上周签署针对中国的贸易备忘录后，美国屡屡向中国发起贸易战，加上所谓“台湾旅行法”通过后，美高官接连访台，这一系列举动引发舆论热议。民进党“立委”郭正亮表示，“中国大陆不会对美国的一系列动作坐视不管，可能4月到6月会有大事，对台湾而言情况不乐观。”

中美贸易战比耐力？郭正亮认为，中国大陆撑更久。郭正亮近日接受港媒中评社专访表示，所谓“台旅法”效应才刚开始，接着又要办“台美军事工业论坛”，谈军事技术转移，这涉及军事交流，可谓非常敏感。

郭正亮表示，“美国直接打台湾牌，把实质‘台独’做足”。“台美军事工业会议”升级，想把台湾当成美军技术转移的基地，这是对停止军售的弥补。郭正亮分析，当前形势严峻，但并非台湾自己的选择，究其本质，就是美国在玩悬崖边缘，用台湾打牌！

那么对于美国的作为，中国大陆又将如何反应？郭正亮认为，大陆一定会有动作，初步研判是“政治就政治回应，军事就军事回应”。而若蔡当局处理不好，“可能大陆情绪一来，对梵蒂冈让步，就会造成‘断交’危机”。郭正亮认为，中国大陆没有示弱的理由，具体而言就是：你怎么玩，我就怎么玩，奉陪！

早前有岛内媒体形容，“美国有爱打‘台湾牌’的一贯作风”。日前，所谓“台湾旅行法”通过后首个访台高官、美国务院副助卿黄之瀚前脚刚走，“台旅法”的主要推手、美众议院外交事务委员会主席罗伊斯又赴台湾活动。对此，有岛内媒体称，罗伊斯访台则不过是提醒台方，为台游说的“尾款该清了吧”。

美国到底在盘算什么呢？国民党前“立委”孙大千表示，特朗普政府愈加拉抬台湾的地位，在未来对中国大陆谈判时，美国就可以开出更高的价码。从“台旅法”到“境外通关”，特朗普政府不断重踩中国大陆红线，挑衅生事的意图极为明显。为了要执行“境外通关”工作，美国海关人员必然将会进驻台湾，此举将会严重影响到台湾的“主权和尊严”。下一步，特朗普政府是否会以协助“防卫台湾”为借口，进一步介入台湾“国防”体系？

责任编辑：张建利