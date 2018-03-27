陈水扁要大战蔡英文？台网友:贪污扁大战菜菜子

原标题：陈水扁来势汹汹要大战蔡英文？台网友已搬好小板凳！

陈水扁参加儿子陈致中高雄市议员党内初选造势晚会，公然违反“不上台”规定。（图片来源：台湾《联合报》）

中国台湾网3月26日讯 前台湾地区领导人陈水扁自2005年保外就医后，其支持者们再三逼宫蔡英文“特赦”，蔡却一直拒答，扁本人更是多次违反台中监狱规定外出活动，被视为公开挑战蔡英文。本月17日，扁公然上台为儿助选，被中监认定违规，强调此后将不予核准此类性质活动。谁料，扁方却对此反应强烈，不仅斥责中监，更扬言将参加日后的活动并上台致词。面对陈水扁的这波反应，台网友留言呼吁“网友们，快搬板凳来坐，贪污扁大战菜菜子，好戏即将上场了！”

陈水扁因贪污入狱。（图片来源：台湾《联合报》）

陈水扁2008年卸任后，陷入海外洗钱、贪污、机密“外交”等案件，成为台湾地区民选领导人以来，首位因贪污入狱的领导人。服刑后因所谓的失智、帕金森氏症、尿失禁等健康问题于2015年获保外就医。在保外就医前，扁曾与台中监狱约法三章，不能从事任何与治疗目的无关的活动，否则就得马上回笼。但是出了牢笼的陈水扁却时常被台媒报道逾越“司法”红线到处趴趴走。

扁子陈致中在高雄市前镇、小港区参加民进党高雄市议员初选。据台湾“东森新闻云”此前报道，陷入苦战的陈致中本月17日晚举办造势晚会，扁挑战红线申请出席。据台湾《中时电子报》报道，扁在LINE群组“新勇哥物语”表示，不管台当局“法务部长”邱太三同意与否，当晚一定出席，不然“勇三（邱太三）你就来现场抓好了！”

陈水扁替陈致中站台，两人在台上拥抱。（图片来源：台湾《联合报》）

台中监狱对此破例同意，但提出“不上台、不演讲、不接受采访、不谈及政治”四个不准。谁料，扁当晚竟公开违反规定，在众目睽睽之下上台送“好彩头”的菜头给儿子，两人还深深拥抱。

据台湾《联合报》报道，台中监狱经连日审核，认定扁违规，决议尔后扁申请此类性质活动，中监将不予核准；并强调保外医治受刑人，如有重大违规情事，纵使病情未渐改善，中监仍得报请废止保外医治许可。

看到台中监狱的说明，台网友表示“大快人心”：

不过，中监此番认定却惹怒了陈水扁。据《联合报》报道，扁24日透过与友人互动的“新勇哥物语”群组表示，高雄长庚名誉副院长陈顺胜说，扁保外就医可以做“维持职业所必须“的事，而”政治“就是扁从事30多年的“职业”。扁还指中监函旨的法律依据薄弱，他应出席4月7日“喜乐岛联盟”（由“独派”筹起）在高雄举办的成立大会，并呼吁支持者挤爆会场。5月4日扁创办的“凯达格兰基金会”将在台北举办感恩募款餐会，扁也应参加并上台致词。

台湾网友对陈水扁的回应感到十分诧异：

也有网友很无奈：

有网友感到“庆幸”：

一些网友则想到了蔡英文，表示要“搬好小板凳看戏”：

在这里介绍一下“新勇哥物语”是个什么鬼？据媒体报道，陈水扁当年执政时，曾发行“阿扁电子报”，内有以扁爱犬“勇哥”为主角的“勇哥物语”漫画。今年，“勇哥物语”重出江湖，由扁在与支持者的line群组中发布，通过“阿扁”和“勇哥”“勇弟”等多个虚拟角色自问自答，表达心声，甚还话中有话，暗讽蔡英文。

据台湾联合新闻网早前报道，扁在社交软件Line里参与500多人的大群组，化名abc每天傍晚都会发文，甚至再由群组里成员转传至各个“后援会”，一副经营粉丝团的明星模样。1月17日扁还在群组里发了一首歌，讽刺蔡当局是“蔡德三”民进党当局。

陈水扁登门为李登辉祝寿。（图片来源：台湾《中时电子报》）

1月15日，扁曾未经申请北上为前台湾地区领导人李登辉祝寿，被中监认定违反保外就医规定。据台湾“中央社”报道，扁为此气得在Line群组里扬言“组党”。据扁的友人说，陈水扁在Line中写道：马英九让阿扁“保外就医”，蔡英文把阿扁“软禁在家”。请问这样的“蔡德三”当局还有力挺的必要吗？请问另组“一边一国”新本土政党是否时候到了？

陈水扁、蔡英文（图片来源：台湾《中时电子报》）

自扁保外就医后，“独派”多次施压蔡英文当局要求“特赦”，始终未获得蔡英文正面回应，引起扁支持者们强烈不满。24日，由扁支持者组成的“扁联会”宣布成立。据“中央社”报道，扁虽未到场，但以视频致词。

扁迷们一再要求“特赦”陈水扁。（图片来源：台湾《联合报》）

“扁联会”常务理事黄庆林直言：“蔡英文不可能‘特赦’陈水扁。”他爆料称，过去他当民进党台北市党部主委时，有一次到中央党部开会，蔡英文第一句话就说，“你们不可以说‘阿扁无罪’”，他已隐忍七、八年，“像这样无情无义的人，我们还能继续支持？”

对此，台湾网友总结：

来源：中国台湾网

责任编辑：初晓慧