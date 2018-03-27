美方又鼓噪对台售F35战机 叫嚣:助台应对大陆威胁

原标题：美方又鼓噪对台售F35战机 叫嚣：应对中国大陆威胁

海外网3月27日电 日前，美国频频出手向中国掀起贸易战，正值此敏感时期，26日，2名美国共和党参议员还要求特朗普政府向台湾出售F-35战机或F-16V战机，并妄言称“这将帮助台湾应对中国大陆的威胁”。

对台军售战机又打“台湾牌”，美国在盘算什么？

据台媒报道，共和党政党领袖柯宁（John Cornyn）和参院军事委员会资深委员殷霍夫（James Inhofe）在给总统特朗普的信中妄言，“这些战机将对台湾自卫产生积极的影响。”报道还声称，战机的出售可能会增加美国与中国大陆的紧张关系。特朗普3月签署所谓“台湾旅行法”，鼓励台美双方官员互访，“中国大陆那时已经很不高兴”。

尽管“口口声声”称对台出售F35战机“是为台湾好”，但岛内民众一眼看穿用意。有台湾民众讽刺道，“老大要收保护费，能不给吗？”还有人直言，“卖F35，特普朗可能会暗中加价。”

有岛内媒体形容，“美国有爱打‘台湾牌’的一贯作风”。日前，所谓“台湾旅行法”通过后首个访台高官、美国务院副助卿黄之瀚前脚刚走，“台旅法”的主要推手、美众议院外交事务委员会主席罗伊斯又赴台湾活动。对此，有岛内媒体称，罗伊斯访台则不过是提醒台方，为台游说的“尾款该清了吧”。

美国到底在盘算什么呢？国民党前“立委”孙大千表示，特朗普政府愈加拉抬台湾的地位，在未来对中国大陆谈判时，美国就可以开出更高的价码。从“台旅法”到“境外通关”，特朗普政府不断重踩中国大陆红线，挑衅生事的意图极为明显。为了要执行“境外通关”工作，美国海关人员必然将会进驻台湾，此举将会严重影响到台湾的“主权和尊严”。下一步，特朗普政府是否会以协助“防卫台湾”为借口，进一步介入台湾“国防”体系？

“武统”台湾声浪高涨 解放军中将：3天可拿下

据台湾“中央社”报道，台防务部门称，解放军于26日上午出动苏-30、运-8、轰-6等军机执行远海长航训练，军机飞经巴士海峡航向西太平洋后，循原航线飞返驻地。绿媒对此紧张不已，并叫嚣“解放军军机又扰台”。

其实，由于蔡英文民进党当局拒不承认“九二共识”，并且“台独”动作不断，相当一部分大陆民众对和平统一台湾失去信心和耐心，“武统”台湾的声势日渐高涨。再加上，当地时间3月16日，美国总统特朗普不顾中方反对，签署了鼓励美台官员互访的“台湾旅行法”，使得两岸关系再度成为焦点。据环球网的一篇文章指出，解放军中将表示，“武统”台湾，六种战法三天就可拿下。

中国大陆是否武统台湾？早前有媒体提问外交部，如果美方最终通过旨在加强美台高层交往、包括官员互访的“与台湾交往法案”，中方是否可以启动《反分裂国家法》，用武力阻止台湾试图寻求独立。外交部新闻发言人华春莹曾表示，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方信守奉行一个中国政策、遵守中美三个联合公报原则的承诺，停止美台官方往来和提升实质关系，慎重、妥善处理涉台问题，以免给中美关系造成严重干扰和损害。（海外网 庞晟）

责任编辑：张建利