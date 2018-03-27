美打台湾牌 “绿委”掐指一算:台3个月内要出大事

原标题：这位“绿委”掐指一算：台湾3个月内要出大事！

“美国直接打台湾牌，把实质‘台独’做足”。

美国政府上周签署针对中国的贸易备忘录，中美之间可能爆发贸易摩擦，加上所谓的“台湾旅行法”通过后，美国官员到访台湾，再加上之前由“台湾安全法”所引发的“军舰停靠”等问题。民进党“立委”郭正亮对此研判，中国大陆不会对美国的一系列动作坐视不管，可能4月到6月会有大事，对台湾而言，情况不容乐观。

郭正亮（资料图）

郭正亮近日接受香港中评社的专访，对美国、中国大陆以及台湾关系之间的情势表达自己的看法。他表示，“台旅法”的效应才刚开始，接着又要办“台美军事工业论坛”，谈军事技术转移，虽然所谓的“台安法”还卡在美国众议院，但是这涉及军事交流，可谓非常敏感。

郭正亮认为，“美国直接打台湾牌，把实质‘台独’做足”。一系列动作其实可算是对1979年“台美断交”的“弥补”：“安全法”若通过，就是对撤军做弥补；“台美军事工业会议”升级，想把台湾当成美军技术转移的基地，这是对停止军售的弥补。

郭正亮强调，当前美国、中国大陆与台湾的三角关系严峻，但并非台湾自己的选择，究其本质，就是美国在玩“悬崖边缘”，用台湾“打牌”。

那么对于美国的作为，中国大陆又将如何反应？郭正亮表示，大陆一定会有动作，初步研判是“政治就政治回应，军事就军事回应。”而如果蔡英文当局处理不好，可能大陆“情绪一来”，台湾在梵蒂冈问题上，就会面临“断交危机”。

郭正亮认为，大陆的心态就是“同比例原则”，因为北京没有示弱的理由，具体而言就是：你怎么玩，我就怎么玩，奉陪！

另外，针对台当局“行政院长”赖清德提到，中美贸易制裁是“逼”台商离开中国大陆，郭正亮就分析，所谓的“中美贸易战”是否变成长期趋势尚待观察，如果只是短期效应，工厂贸然移到其他国家，不符合成本效益原则。

郭正亮也坦言，“中美贸易战开打，台湾确实最伤，至少三分之一产业受到影响，因为现在台商都是在中国大陆生产后再卖美国，若全面性报复性关税台湾就很惨。”

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责任编辑：初晓慧