新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

台湾高雄凌晨爆枪战 警方起获移动军火库

台湾高雄凌晨爆枪战 警方起获移动军火库
2018年03月27日 13:14 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题： 高雄凌晨爆枪战，警方起获移动军火库！

　　警方连开22枪，击毙一名匪徒。

　　台湾媒体报道，高雄市街头今天（27日）凌晨惊传枪战，警方连开22枪，击毙一名匪徒，抓获另外两人，并在匪徒车上发现大量武器。

　　据报道，当时警方拦查了一辆可疑的白色轿车，不料后座一名歹徒直接拿枪伸出窗外，警方立刻将对方车辆包夹到路旁，要求对方弃械投降，但车上三名都有毒品前科的歹徒不为所动。双方僵持近10分钟。由于一旁就是24小时营业的超市，警方担心歹徒会开枪伤及无辜，因此连开22枪。其中拿枪对着警察的歹徒腹部中弹，送医急救不治。另外两人被警方逮捕带回。

　　警方在车上起出行动军火库，共四把短枪两把冲锋枪、一颗手榴弹及305发子弹。全案目前持续调查中。

　

 

责任编辑：初晓慧

军火库警方枪战
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区