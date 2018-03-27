台湾高雄凌晨爆枪战 警方起获移动军火库

原标题： 高雄凌晨爆枪战，警方起获移动军火库！

警方连开22枪，击毙一名匪徒。

台湾媒体报道，高雄市街头今天（27日）凌晨惊传枪战，警方连开22枪，击毙一名匪徒，抓获另外两人，并在匪徒车上发现大量武器。

据报道，当时警方拦查了一辆可疑的白色轿车，不料后座一名歹徒直接拿枪伸出窗外，警方立刻将对方车辆包夹到路旁，要求对方弃械投降，但车上三名都有毒品前科的歹徒不为所动。双方僵持近10分钟。由于一旁就是24小时营业的超市，警方担心歹徒会开枪伤及无辜，因此连开22枪。其中拿枪对着警察的歹徒腹部中弹，送医急救不治。另外两人被警方逮捕带回。

警方在车上起出行动军火库，共四把短枪两把冲锋枪、一颗手榴弹及305发子弹。全案目前持续调查中。

责任编辑：初晓慧