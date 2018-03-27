载19名陆客游览车爆胎起火 持续冒出白烟(图)

原标题：载19名陆客游览车爆胎起火 司机忙灭火无人伤亡
载19名陆客的游览车起火，所幸无人伤亡。（图片来源：台湾《中时电子报》）
海外网3月27日电 27日上午9时许，台湾省道1号苗栗路段发生游览车起火事件。一辆载有19名陆客的游览车行驶时，左后轮突然冒出浓烟，司机发现后，赶紧将车停在路边并用灭火器灭火。此次起火未造成人员伤亡。
游览车爆胎。（图片来源：台湾《中时电子报》）
据台湾《中时电子报》报道，苗栗县消防局获报后，派出了14名消防员及6辆消防车，消防员抵达现场时，车辆左后轮已没有明火，但持续冒出白烟，消防员立即洒水降温。
苗栗县消防局指出，该陆客团26日抵台，今天（27日）要前往南投日月潭等地观光，车上有19名陆客、1位台籍司机及1位台籍导游。所幸，此次起火并未造成人员伤亡。
另据香港中评社报道，54岁曾姓司机指出，行经省道1号苗栗路段时，游览车后轮突然“砰”一声爆胎，随即起火冒烟，由于前方约200米就是交流道，他赶紧把车开下公馆交流道，让乘客下车，他还用灭火器自行灭火。苗栗县消防局指出，游览车爆胎、起火冒烟原因仍待进一步调查。旅行社也另外安排了游览车继续行程。（海外网 张申）
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