他曾放豪言绿媒捧为“台湾之光” 现在却赴陆开店

原标题：被台媒形容为大陆钞票再多也不赚的“台湾之光”，马上要来大陆开店了

2010年，一位名叫吴宝春的台湾面包师在某一世界面包大赛上获得冠军，被台湾媒体捧为“台湾之光”。

这位“台湾之光”两年前对媒体曾放下豪言：“大陆市场虽有13亿，但全世界有70多亿，我不会把眼光只看在大陆”，绿媒更是拿这番言论大做文章。

最近，吴宝春的面包店终于开出了台湾岛外，猜猜他走出台湾的第一站选在哪儿？

据台湾媒体报道，出生于1947年的吴宝春出身贫寒，国中毕业后到台北当面包学徒。2010年他代表台湾地区参加在法国巴黎举行的世界杯面包大师赛，打败其它7国的选手，获得欧式面包组的世界冠军。

这本来是一个通过个人奋斗实现职业理想的励志人物故事。但偏偏在绿媒的口中，他的形象变了味儿。

2016年，吴宝春接受台湾《民报》的采访时，表示过去六年获世界各地的投资者邀请，希望他到国外开店，当中包括大陆、香港、美国等市场，但他一直不为所动：“大陆巿场虽然有13亿，但全世界有70多 ，我不会把眼光只看在大陆。”

▲台湾《民报》相关报道，原报道中均使用“中国”，图中“中国”应为“大陆”。

报道中，他直言有很深的“台湾情结”。也是因为这个原因，他不轻易将面包店带出台湾：“如果我要走出去，我要代表的不是‘吴宝春’、而是‘台湾’，我想要把台湾的农产品一起带出去，所以要更仔细思考。”

这番豪言壮语，让岛内的各路绿媒如获至宝，大赞这位“台湾之光”的骨气和清高。

但最近消息传来，这位曾经“坚守6年、对大陆市场利诱不为所动”的面包师傅，终于要把自己的面包店开出台湾了，而第一站就是：上海。接下来还要开到北京、广州和深圳。

据台媒报道，2018年3月吴宝春与新加坡上市餐饮集团Bread Talk合资计划在大陆开设吴宝春面包店，首站准备进驻上海。Bread Talk主席郭明忠表示，“跟宝春师傅是合作大陆的四个大城市，就是上海、北京、深圳、广州，接下来也会签属香港和新加坡的合资，那这合作就从上海和新加坡开始，Bread Talk投资80%，宝春公司投资20%。”

吴宝春还表示，“我对吴宝春的品牌定位是一个更标竿的手艺的面包店，像我们酒酿桂圆面包在台湾卖360元，如果到大陆可能它的定价会到7、80元人民币，当然我们还是会有一些小面包，可能30元（人民币）上下的面包会偏多一些。”

短短两年，究竟是什么改变了这位匠心傲骨、信誓旦旦的“台湾之光”？

责任编辑：张建利