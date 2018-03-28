人民日报海外版：当“天然独”不再支持民进党

原标题：当“天然独”不再支持民进党（台岛夜话）



两年前蔡英文刚当选时充满自信地表示，台湾的年轻世代多半是投她一票的“天然独”。如今民进党“完全执政”近两年，全方位地加强“去中国化”，照理说声势应该与日俱增才对。但多份民调数据显示：绿营“完全执政”后，支持“台独” 的比例不升反降，年轻人尤甚。

今年初《天下》杂志发布民调结果，1980年后出生的所谓的“天然独”世代，曾经是支持蔡英文最有力度的族群，如今有43.2%愿意到大陆去发展。同时在这个调查中，支持“统一”的选项首度上扬，“维持现状”及“台湾独立”的选项则有所下降。

大陆惠台31项措施宣布后，《远见》杂志又作了一次民调：年轻族群（18岁至29岁）认为大陆对台湾态度友善的占40.8%，愿意去大陆发展的有59.6%，66.7%的年轻人认为31项惠台措施对稳定两岸关系有帮助，有71.3%的年轻受访者对台湾当局的应变能力没有信心。

这些数据显示，大陆31项惠台措施已经在台湾的年轻族群中发酵，特别是对今年的高中毕业生，它已经发挥了一定程度的磁吸作用。

民进党靠“天然独”年轻族群夺得政权，不到两年很多“天然独”就纷纷跳船离去，怎么那么靠不住？

有两岸关系学者指出：蔡英文执政后，不遗余力地打击清算国民党、大砍军公教退休人员待遇、在“废除核能”议题上出尔反尔、对年轻世代毫不关心，岛内经济前景不佳，台湾人民对政党政治失望，自信心不断流失……两年来台湾民众就处在这种无奈的环境中，感觉到未来的情况还在每况愈下，根本见不到任何希望与愿景。

台湾的年轻人虽被扣上“天然独”帽子，并不见得完全认同绿营“基本教义派”的意识形态。年轻人不乏独立思考的能力，他们发现：绿营那些人并没有什么政治理想，一心只要霸住位子，掌握权力为自己牟利，得到最大最多的好处。那些为人民谋福利等口号，四年内大概都不会兑现了。然后这些政客又有说词：执政时间太短，请惠赐一票，让我们再干四年。眼睛雪亮的“天然独”族群，已看清楚了绿色执政的真相。

很多年轻人不再支持蔡英文和民进党，这个趋势正在蔓延。如果台湾的经济情况不见改善，低薪依旧，房价日日上涨，年轻世代辛苦打拼却见不到出路，自然对这个执政当局的反感会逐渐加深。可以预见，往后台湾“天然独”的数目势必愈来愈少。

（作者为台湾民意调查基金会秘书长）

责任编辑：张岩