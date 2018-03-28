台媒：蔡英文官邸曾传枪响 持枪者距她仅50米

原标题：蔡英文官邸惊传枪响 “持枪者”距离她只有50米

图片来源：中时电子报

海外网3月28日电 蔡英文维安再曝危机。据台媒报道，蔡英文所居住的永和官邸去年12月惊传枪响，王姓宪兵上尉警卫官清枪时发生误击意外，枪击案发生地点距离寓所仅50米。

据中时电子报消息，“立委”江启臣接获爆料，当时蔡英文在寓所2楼处理公务，不到50米外王姓上尉疑似前一天熬夜打电动，执行勤务时精神不济，清枪时竟然未依程序卸除弹匣，意外击发子弹，官邸传出枪响，在场维安人员都吓了一跳。

对于官邸误击案，台安全部门不否认曾有该事件发生，仅回应“非本局权责，不便代为说明。”王姓上尉当天调离安全特勤中心并记过处分，原为安全部门特勤中心副指挥官热门人选的少将林文豪，也传出扛起误击案督导不周责任，今年1月黯然提前退休。

就在上周，蔡英文维安队陷“毒品案”。负责蔡英文安全的维安队，22日被曝出有高级警官涉毒被逮捕。据台媒报道，负责蔡英文安全维护的警政署保6总队警官1队，惊传有2线2星警官涉嫌持有安非他命毒品。

据台媒消息，新北市永和警分局得和派出所员警21日晚间11时许，在永和区民权路58巷内盘查29岁郑姓男子，郑男主动从其短裤左边口袋交付1小包毛重1.18公克的安非他命，警方查询身份时，赫然发现郑男竟为保六总队官一队2线2星组员。

据悉，被查获持有毒品的郑介煦，今年才29岁，目前在保6总队警官1队担任组员。21日晚间11时许，郑员在永和区民权路58巷2弄口，遇到永和分局得和路派出所江姓、蔡姓员警巡逻盘查，郑员主动从短裤左侧口袋拿出1小包白色结晶体，经员警以检测包测试，发现竟是安非他命，重量达1.18公克。郑员还当场向员警表示自己是保6总队组员。

责任编辑：张建利