“台独”鼓噪“东京奥运台正名公投” 国台办回应

原标题：“台独”鼓噪“东京奥运台湾正名公投” 国台办回应

海外网3月28日电 3月28日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人安峰山就两岸政党交流、两岸军事互信和两岸文化往来等热点问题回答记者提问。

有记者提问，岛内“台独”势力推动的“2020东京奥运台湾正名公投”近日已通过提案审核，将进入联署阶段，对此发言人如何评论？

安峰山表示，我们注意到此事在岛内已经引起了广泛的忧虑和警惕。台湾极少数人操弄所谓的“正名公投”，撕裂台湾社会，损害同胞利益，挑衅两岸关系，其醉翁之意不在酒。我想强调的是，任何以“公投”“正名”的方式搞“台独”分裂的政治图谋都是十分危险的，也是不可能得逞的。

责任编辑：张建利