原标题：美高官频繁访台 国台办：打“台湾牌”注定是徒劳

海外网3月28日电 3月28日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人安峰山就两岸政党交流、两岸军事互信和两岸文化往来等热点问题回答记者提问。

有记者提问，之前美国亚太副助卿帮办黄之瀚，还有美国众议院的外交事务委员会主席罗伊斯相继访台，随着5月在台湾可能还会举行台美防务产业合作会议，以及6月份的AIT新馆成立，美国可能会推出更高层的官员访台，请问发言人，对此有何回应？

安峰山表示，我们有关部门已就此表达了我们的严正立场和态度。美方应该恪守和坚持一个中国政策和中美三个联合公报原则的承诺，不与台湾方面进行任何形式的官方往来和接触。任何的外部势力企图打“台湾牌”都注定是徒劳的。这样做伤害的是全体中国人民，包括台湾同胞的利益，同时也是对台湾同胞的一种愚弄。我们也在这里正告台湾当局，挟洋自重，只会引火烧身。

责任编辑：张建利