原标题：赖清德叫嚣“台湾找不到九二共识” 国台办回应

海外网3月28日电 3月28日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人安峰山就两岸政党交流、两岸军事互信和两岸文化往来等热点问题回答记者提问。

有记者提问，追问一下刘结一主任和朱立伦市长会面的事情，朱立伦市长在致辞时讲到，坚持“九二共识”一向是国民党过去一贯的立场，但是意涵有些不同。台湾内部有些声音解读说还是隐含“一中各表”的问题，好像还是跟国民党主席吴敦义的论调是一致的，请问台办对此有何评论？赖清德对此称，这意味着国共之间的“九二共识”是没有共识，请问台办怎么回应？谢谢。

安峰山表示，“九二共识”的核心意涵就是两岸同属一个中国，从2005年以来，国共两党在坚持“九二共识”、反对“台独”这样一个共同政治基础上，相向而行，共同促进了两岸关系的和平发展。我们也愿意跟国民党一道在继续坚持体现一个中国原则的“九二共识”的基础上来共同推动两岸关系和平发展和维护两岸同胞的利益福祉。

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