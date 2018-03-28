台商怕受中美贸易战牵连 国台办给了一颗定心丸

原标题：台商怕受“中美贸易战”牵连 国台办给了一颗定心丸

海外网3月28日电 3月28日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。发言人安峰山针对有台商担忧“中美贸易战”影响台湾，作出回应。

有记者提问发言人，我们发现目前有很多台商非常忧心于中美贸易战一发不可收拾，可能会对自己的产业产生一些问题。针对这样的问题，海协会会长陈德铭在25号出席中国发展高层论坛2018年会时表示说，贸易战对台必然会有一些影响，但是商务部已经表明会保护好企业的利益，当然这里也包括台商。请问发言人，有没有一些具体措施来保护台商利益？谢谢。

安峰山表示，关于中美贸易问题，有关部门已经表明了我们的立场。陈德铭会长在接受记者采访时也表达了我们保护台商权益的态度。我们支持台资企业在大陆扎根发展，这样的态度是非常明确的。我们正在积极落实《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》，台资企业和台湾同胞将因此受益，台资企业在大陆的投资和发展前景是光明的。

安峰山指出，大陆是全球的第二大经济体，经济已经转向了高质量的发展阶段，我们的内需市场巨大，而且大陆坚决支持和推动经济全球化进程，也受到了国际社会的普遍欢迎，我们未来发展的潜力巨大。所以我们相信台资企业和广大的台湾同胞会依然看好大陆。

责任编辑：张建利