美通过“台旅法”加速大陆“武统”？国台办回应

原标题：美通过“台旅法”加速大陆“武统”台湾？ 国台办回应
海外网3月28日电 3月28日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人安峰山就两岸政党交流、两岸军事互信和两岸文化往来等热点问题回答记者提问。
有记者提问，近日美国总统特朗普签署了“与台湾交往法”，中美贸易战一触即发，在这种敏感的形势下，最近有大陆的主流媒体刊发了系列的“武统”文章，比如台湾到底怎么打。就有评论认为，这是不是释放了大陆方面不排除“武统”的信号，请问您对此有什么评论？谢谢。
安峰山表示，我们的对台大政方针是明确的，一贯的。我们会以最大的诚意、尽最大的努力来争取和平统一的前景，但是我们维护国家领土主权的决心是坚定不移的，绝不允许任何“台独”分裂势力把台湾从国家分裂出去。
点击进入专题：国台办举行新闻发布会 回应美高官访台等问题
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