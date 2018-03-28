台女高官首秀一问三不知 民进党这种官员不止有她

原标题：台高官首秀一问三不知 民进党这样的高官不止她一个！

台当局新任“劳动部长”许铭春26日赴“立院”备询，遭“立委”轮番质询，无法招架。（图片来源：台湾“东森新闻云”）

中国台湾网3月27日讯 台当局新任“劳动部长”许铭春上任一个月，昨天（27日）首次到“立法院”备询，好端端的处女秀却频被打脸，差点招架不住“立委”们的质询，遭国民党“立委”怒轰“一问三不知”。民进党执政至今还不足两年，但一路问题重重，光像这样暴露在大众面前的“一问三不知”的高官就有好几个！

新“劳长”许铭春首秀惨被打脸 民进党自家人都吐槽

台当局前任“劳动部长”林美珠为台湾地区领导人蔡英文表姐，上任伊始便引发巨大争议。今年2月份，台当局“内阁”改组，林美珠下台，许铭春接任。

蔡英文（右）与表姐（左）林美珠。（图片来源：《中国时报》）

综合台湾“东森新闻云”报道，许铭春上任刚满1个月，26日首赴“立院”业务报告，似乎招架不住“立委”一波波猛烈攻势，初登答询台便迎来震撼教育。先被揶揄“状况外”，再被轰“一问三不知”，惨被打脸。

据报道，曾为高雄市副市长的许铭春一开始便将“委员”错喊成议员，接受质询更是让一级主管连番救援，让“立委”狂酸“‘部长’好像还没进入状况”。国民党“立委”李彦秀质询时先是询问林美珠曾承诺过的各项“立法”相关期程，许对有关“职灾保险法”仍有部分不了解，瞬间点燃李怒火。

李彦秀砲轰，就算交接有问题，许也应把过去这一切搞清楚，“我知道今天是你的处女秀，但你从今天早上到现在的回应，我觉得你做的功课是不是还不够！”“若是没做好我觉得你们民进党很难跟劳工交代！我觉得你对劳工的议题没有很了解，如果要等你全部都了解清楚再来修，我不知道要等到什么时候！”她更数度打断许发言，“不要浪费我的时间”。

许铭春（右）。（图片来源：台湾《中时电子报》）

国民党“立委”王育敏质询时，因许对业务掌握不全，幕僚频频救援打暗号，王要幕僚注意，“及时救援太快，旁边的同仁不要回答，请‘部长’回答”。

许铭春也提及2017年工业、服务业受雇员工月薪平均4万9989元（新台币，下台），比2016年增2.46%，而经常性薪资平均有3万9953元，是历年最高。但民进党“立委”赵天麟质疑数字看了很高兴，但与大家感受不一样，这数字到底怎么算出来的。

许坦言项目包括住宿、餐饮、信息、通讯、金融、保险、不动产等，有些的确是高薪，“当然也是有低薪的状况啦！”赵痛批，数据当局看了很心安，民众看了差很多。网友也大酸“我跟比尔盖茨两人平均财产将近500亿美元”“‘劳动部长’怎么又是这张脸，和蔡英文表姐没有什么不一样”。

年薪250万的总经理看不懂财务报表 面对质询一味傻笑

肩负全台农业产销重责的台北农产运销公司，在春节后20天休市11天，引发产销调节失衡，菜价暴跌。据台湾《中国时报》报道，作为总经理的吴音宁却当起“神隐少女”，引发外界炮轰。

北农连休造成产地菜价崩盘，引发农民强烈不满。（图片来源：台湾《中时电子报》）

随后，吴音宁不适任的声浪不断。据《中国时报》报道，台北市议员不满直指，不论专业性、危机处理能力和职业伦理，吴“通通不及格”。议员徐世勋说，去年在议会质询吴，发现她坐领年薪250万，却不具专业经理人的知识与常识，都已事前告知质询题目，她却毫无准备，不仅看不懂财报，也答不出基本问题。

网上也疯传吴去年在台北议会遭质询的影片，视频中，对于自身业务完全不熟的吴，只能傻笑、完全答不出议员提问，只说“有认真在学习”“对农业抱有很大的热情”。国民党发言人洪孟楷痛批，民进党上任后不问专业，只要颜色正确，不管什么样的二百五都有拿年薪250万新台币的机会，民众还要忍受多久民进党酬庸的二百五？

吴音宁。（图片来源：台湾《联合报》）

按岛内惯例，惹出了这么大的祸事，作为负责人的吴必定是引咎辞职。然而，任凭外界怎么批评，她就是不动如山，连台北市长柯文哲都束手无策，外界揣测吴果然后台够硬！据台媒报道，吴此前担任彰化县溪州乡公所主任秘书，她的父亲是岛内知名诗人吴晟，2016年底被蔡英文聘任为“资政”。

“金管会主委”不懂金融术语 质询现场一度结巴

去年9月份，台当局“行政院长”赖清德敲定台当局原“党产会主委”顾立雄接掌“金管会”。

顾立雄首度站上“立法院”备询台。（图片来源：台湾“东森新闻云”）

据台湾《中时电子报》早前报道，去年9月29日，顾首赴“立院”备询，前“金管会主委”曾铭宗、国民党“立委”费鸿泰联合质询顾，知不知道什么是IPO（首次公开发行股票）、SPO（现金增资）以及ICO（虚拟代币募款）？顾答出IPO，但被问到SPO时，开始结巴地说，S的概念，我那天的了解是说，S是这个……曾铭宗接答是现金增资。被问及ICO时，赖清德一旁提醒顾，那个答案已经写出来，在投影片上。

对此，洪孟楷批评，顾立雄连最基本的金融ABC都不清不楚，到时变成拖垮蔡英文民调的老鼠屎，可就不会有好脸色看了！

顾立雄为律师出身，原任台当局“党产会主委”，任内主杀国民党党产，去年9月调任“金管会主委”，因他并无金融专业背景，该人事任命被批评是藐视金融专业。

台湾地区领导人、民进党主席蔡英文。（图片来源：台湾《中时电子报》）

香港《大公报》评论文章指出，民进党自上台以来，养了一大批“肥猫”，“政治酬庸”层出不穷：民进党“立委”叶宜津弟弟叶光章被任命为第一金证券总经理；民进党前秘书长吴乃仁女儿吴怡青被指派为台苯董事长；前“中油”董事长吴泽因“停电事故”而请辞，后来被任命为宜兰县代理县长；前台当局“经济部长”李世光更厉害，虽同样因“停电事故”而引咎辞职，但随后被指派为工研院和资策会这两个机构的董事长。民进党用人唯亲，只看颜色，不问能力。这样的领导者如何能带领台湾前行？

来源：中国台湾网

责任编辑：张建利