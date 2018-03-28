港媒:蔡当局执迷“台湾牌” 大陆“武统”在路上

原标题：港媒：蔡当局执迷“台湾牌” 大陆对台“武统”在路上

海外网3月28日电 “台湾旅行法”主要推手、美国联邦众议院外交事务委员会主席罗伊斯近日访台，27日与蔡英文会面。近期美国又对中国大陆大打“台湾牌”，蔡当局则进一步强化所谓“联美抗陆”政策，无视各方警告。日前有“绿委”预测，美国打“台湾牌”，未来要发生大事，对此，中评社28日发文表示，蔡当局不理会警告，执迷“台湾牌”，继续对两岸关系“拆房毁田”，其结果必是逼使大陆采取更多、更大反制动作。事实上，大陆对台“武统”的准备已经在路上，为势所逼，不得不然。

国台办主任刘结一27日指出，美方打“台湾牌”伤害的是全体中国人民，也包括伤害台湾同胞的利益，这是“对台湾同胞的愚弄”，最终都会是徒劳的。

民进党“立委”郭正亮近日预测，对于特朗普打出的“台湾牌”，中国大陆一定会对应，4月到6月台湾很可能会发生大事。有说郭正亮是“民进党内难得的明白人”，可惜他的预言或警告不获蔡当局重视。

中评社发文认为，4月到6月台湾是否真的会发生大事，取决于美方、取决蔡当局。大陆的红线很清楚，台湾不得举行“独立公投”，不得让美舰泊台、蔡英文不得官式访美。除此之外，也有一些事会刺激台海局势紧张，比如美台军售，美台更高层级官员互访等。而以目前的形势研判，美台新的更多的挑衅大陆的动作，是可能发生的。

蔡英文昨天（27日）与罗伊斯见面时称，“未来台湾将跟美国行政部门保持密切联系，促进更多互访交流，发展更坚实的合作伙伴关系。”中评社指出，蔡当局不理会警告，执迷“台湾牌”，继续对两岸关系“拆房毁田”，其结果必是逼使大陆采取更多、更大的反制动作。事实上，大陆对台“武统”的准备已经在路上，为势所逼，不得不然。

对于美国高官频繁访台，国台办今日（28日）表示，我们有关部门已就此表达了我们的严正立场和态度。美方应该恪守和坚持一个中国政策和中美三个联合公报原则的承诺，不与台湾方面进行任何形式的官方往来和接触。任何的外部势力企图打“台湾牌”都注定是徒劳的。这样做伤害的是全体中国人民，包括台湾同胞的利益，同时也是对台湾同胞的一种愚弄。我们也在这里正告台湾当局，挟洋自重，只会引火烧身。

而对于有记者提问，近日美国总统特朗普签署了“与台湾交往法”，中美贸易战一触即发，在这种敏感的形势下，最近有大陆的主流媒体刊发了系列的“武统”文章，是不是释放了大陆方面不排除“武统”的信号？国台办则表示，我们的对台大政方针是明确的，一贯的。我们会以最大的诚意、尽最大的努力来争取和平统一的前景，但是我们维护国家领土主权的决心是坚定不移的，绝不允许任何“台独”分裂势力把台湾从国家分裂出去。（海外网 庞晟）

责任编辑：桂强