台当局诋毁大陆惠台31条 国台办：百姓心中有杆秤

原标题：台当局诋毁“惠台31条” 国台办：百姓心中有杆秤

海外网3月28日电 3月28日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人安峰山针对大陆出台的“31条惠台措施”受到台当局诋毁一事，作出回应。

有记者向发言人提问，大陆出台的“31条惠及台胞措施”得到了岛内民众广泛好评，但是台湾当局却拿出了“四个方向”“八个策略”来消极回应，称31条措施“名为惠台”，实则有利于大陆，并且其中有半数措施都是旧的措施。请问发言人对此有何评论？

发言人安峰山表示，多年来，为了回应广大台胞台企的诉求和期盼，我们秉持“两岸一家亲”的理念，一直在积极推动有关地方和领域先行先试，为台胞台企提供同等的待遇。这次出台的“31条惠及台胞措施”不仅是在先行先试的基础上全面推开，而且包括很多新政策、新措施和新内容。这是大陆方面率先主动采取的惠及台湾同胞的政策措施，得到了台湾同胞的热烈欢迎和普遍肯定，“百姓心中有杆秤”。而台湾方面不仅没有相向而行，反而搞出了什么“因应策略”，实际上是要进一步限缩广大台湾同胞到大陆来发展的机会和空间，损害的是广大台胞台企的利益和福祉。民进党当局应该积极回应台湾民众的诉求，尊重两岸民众渴望深化两岸交流合作的愿望，尊重市场规律，尊重台湾同胞的选择。如果反其道而行之，只会让自己更加被动。

此外，也有记者提问，“31条惠及台胞措施”已经正式发布实施一个月，受到了广泛的关注，想请问发言人，接下来会如何做好落实工作，目前已经取得哪些进展？

对此，安峰山表示，今天是“31条措施”满月的日子。《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》自2月28日发布实施以来，受到两岸各界高度的关注和台胞台企的广泛好评。这些措施是落实十九大精神和习近平总书记对台工作重要思想的具体体现，切实回应了广大台胞台企的诉求和期盼，充分体现了我们秉持“两岸一家亲”的理念，率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇，加快提供同等待遇，为台胞台企办实事、办好事的诚意。各地各有关部门正在积极推动各项落实工作，努力把好事办好，让台湾同胞切实受益。

当前，31条惠及台湾同胞措施的落实工作正在全面铺开，一些措施的落实已经取得了积极进展。例如，关于符合条件的两岸文化项目可纳入海外中国文化中心项目资源库，有关部门已明确台湾同胞可通过中华文化联谊会进行申报。两岸文化文创机构和艺术家赴海外举办共同弘扬中华文化的主题活动，也已在安排。在各地落实措施方面，这里举几个例子。在上海、江苏、福建等台胞台企聚集、对台交流合作开展深入的区域，已有多项先行先试措施得到落实并取得初步成效。据了解，上海市已有12条同等措施落地，包括鼓励台企参与上海重要工程建设，为高新技术台企减税，在两岸经济合作、金融机构合作方面可以以项目合作的方式先行先试等。江苏昆山市有17条措施已经或正在实施中，包括42家台资总部企业累计享受地方奖励8303万元，各级农业龙头企业享受70万元补贴和100万元项目扶持资金，台湾建筑企业直接参与昆山中环快速路前期设计等。福建省有22条措施已经或正在推动实施，包括共计39家高新技术台资企业享受税收优惠政策，组织实施闽台科技合作项目33项，其中由台籍专家作为负责人的项目4项，彰化银行福州分行、合作金库银行福州分行分别参与项目银团贷款等。

安峰山最后指出，今后，我们还将继续认真研究新情况，积极回应台胞台企诉求，陆续出台更多政策措施，扩大和深化两岸经济文化交流合作，不断增进两岸同胞亲情和福祉。

责任编辑：张建利