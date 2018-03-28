如何解读两会上对“台独”的警告？国台办回应

原标题：如何解读两会上对“台独”发出的警告 国台办回应

海外网3月28日电 3月28日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人安峰山就两岸政党交流、两岸军事互信和两岸文化往来等热点问题回答记者提问。

有记者提问，我们注意到习近平主席在“两会”闭幕式上发表了重要讲话，全面阐述了对台的方针政策和原则立场，对“台独”势力及其分裂活动发出了严重警告，请问发言人如何解读？

安峰山表示，当前两岸关系形势更加复杂严峻。台湾当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，放任纵容“去中国化”“渐进台独”，阻挠干扰两岸交流合作。岛内“台独”势力加紧推动分裂国家的所谓“台湾正名公投”。某些外部势力企图打“台湾牌”，给两岸同胞制造困难。这些行径危害两岸关系和平发展，损害两岸同胞的共同利益。

面对复杂严峻形势，我们坚决贯彻习近平总书记对台工作重要思想和党中央对台工作大政方针，坚决反对和遏制任何“台独”分裂图谋和行径，绝不容忍“台独”势力破坏台海和平稳定、干扰中华民族伟大复兴进程。一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚！

两岸关系和平发展是维护两岸和平、促进共同发展、造福两岸同胞的正确道路，也是一条通向和平统一的光明大道。我们要坚持一个中国原则，坚持“九二共识”，推动两岸关系和平发展，扩大两岸经济文化交流合作，同台湾同胞分享大陆发展的机遇，增进同胞福祉，促进两岸同胞心灵契合。我们最近出台了促进两岸经济文化交流合作的31条措施，加快给予台企台胞同等待遇。我们还将继续为两岸同胞特别是台湾同胞办实事、办好事，坚定推动两岸关系和平发展，扎实推进祖国和平统一进程。

责任编辑：张建利