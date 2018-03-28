绿营称两岸应互相欣赏彼此的不一样 国台办回应

原标题：绿营高谈“两岸开放交流” 国台办：揣着明白装糊涂

海外网3月28日电 3月28日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。发言人安峰山针对高雄市长陈菊赴美高谈两岸关系一事，作出表态。

有记者提问发言人，我们注意到高雄市长陈菊日前访美时称两岸关系现在的发展是可惜的，自己担心两岸不沟通、不往来，她也表示两岸应该开放交流，不断沟通，了解对方，互相欣赏彼此的不一样，在互相交流中“异中求同”，请问发言人对此有何评论？

安峰山指出，两岸政治僵局的原因和症结是众所周知的。这种说法纯粹是揣着明白装糊涂，是一种倒果为因的说法。与其去高谈什么开放、交流、沟通，不如回到“九二共识”这样一个政治基础，这样才能让两岸关系重回和平发展的光明大道。

责任编辑：张建利