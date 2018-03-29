台艺人之子在美扬言发动恐袭被捕 曾称买枪护母

原标题：台湾留学生在美扬言发动恐袭被捕 曾说“买枪护母”

狄莺和孙鹏儿子惊曝在美扬言恐攻。（图片来源：中时电子报）

海外网3月29日电 美国一名来自中国台湾的留学生孙安左（An Tso Sun，音译），因涉嫌威胁要攻击学校遭到逮捕，不过他表示自己仅是开玩笑，法院先让他以10万美元交保，而现有台媒曝出该留学生是台湾艺人狄莺之子，她去年受访曾说，儿子护母心切，一直担心有人要伤害母亲，还曾经说过要买枪支给她在家防身。

狄莺和儿子。（图片来源：台媒）

孙安左。（图片来源：台媒）

据台湾《三立新闻》报道，艺人狄莺证实该留学生是她的儿子，她代为澄清，被警察找到的东西，只是万圣节道具，据中时电子报报道，媒体尝试打孙鹏电话，对方挂掉没回应。

孙的律师拉托伊森（Enrique Latoison）强调，孙安左房间的步枪只是万圣节服装比赛的道具，并不是真的军武配备，并称孙只是对同学开玩笑，法院同意孙安左以10万美元交保，订4月11日开庭审理。

另据台湾联合新闻网报道，这位女艺人曾在2017年七月受访表示，儿子去年满18岁，计划到美国宾州念书，将来要在美国当警察，她受访说，儿子护母心切，一直担心有人要伤害母亲，还曾经说过要买枪支给她在家防身。

据海外网今早援引美媒消息报道，据当地警方表示，孙安左上周试图用iPad上网搜寻，如何购买AK-47及AR-15两种步枪，2月还带了一枚大口径子弹到学校，还在网络分享一段自己戴面具、手持火焰喷射器的影片，警方怀疑他计划犯案，周二下午把他逮捕。

而警方也在孙安左的房间，找到一件军式防弹背心、可携带子弹的背包、加装瞄准器的强力十字弓及七支弓箭、可用于AK-47及AR-15的支架、20发九厘米子弹等物品。

据警方调查还发现，孙安左曾劝告一名同学5月1日不要去学校，因为他当天要在学校开枪，他还曾问过同学如何购买枪支。警方相信他计划实施枪击行为，所以将他逮捕，避免悲剧发生。孙左安被捕后，否认想枪击学校，表示自己跟同学说的话只是在开玩笑。（海外网 庞晟）

责任编辑：初晓慧