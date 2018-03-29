蔡英文谈台北市长选举:若推自家人选 或掉到第3名

原标题：蔡英文谈台北市长选举：若推自家人选 或成第3名

2017年7月2日，台北市长柯文哲在上海出席活动时发表了“两岸一家亲”的言论。（资料图）

海外网3月29日电 台湾“九合一”选举将于2018年底举行，其中，台北市长选举备受瞩目。寻求连任的无党籍现任台北市长柯文哲主张“两岸一家亲”，这使其在民进党内不太受欢迎。不少民进党人士称，民进党需要在此次台北市长选举中推出自己的人选，而不是像上次那样支持柯文哲，对此，蔡英文昨天（28日）晚上称，在国民党、柯文哲都出来选台北市长的情况下，民进党如果推出自家人出来选，恐怕会掉到第三名。

据台湾亲绿媒体报道，对于2018年台北市长选举，民进党目前仍未决定是否像上次那样礼让柯文哲。蔡英文昨天（28日）在蔡办内接见了“全美台湾同乡会”等人士，对方当时告诉蔡英文“台北市长选举一定要推自己人”，对此，蔡英文回应称，民进党若推出自己的人选，恐怕会掉入第3名。

另据《新头壳》报道，蔡英文日前和某“独派”大佬见面，“独派”大佬表示，民进党一定要推自家人出来选台北市长，对此，蔡英文请一旁的民进党秘书长洪耀福解释，洪耀福称，柯文哲民调遥遥领先，甚至高雄市长陈菊及台湾行政部门负责人赖清德的民调都输给柯文哲。

据早前报道，“台湾民意基金会”2月28日公布的民调显示，柯文哲连任支持度大大高于其他目前呼声较高的台北市长参选人。民调还指出，在台北市，对于柯文哲“两岸一家亲”的言论，有过半数的人赞同。

对于“两岸一家亲”，国台办发言人马晓光曾指出，“两岸一家亲”不仅仅是一种理念，也是基于两岸历史的、文化的、血缘的联系，两岸同胞是骨肉天亲。国台办发言人马晓光也曾指出，民进党坚持“一边一国”的“台独”分裂立场，是这个党与我们交往的根本障碍。只有改变“台独”立场，民进党才有可能与大陆改善关系 。一个中国原则是国际社会普遍奉行的政策，坚持一个中国原则也是大势所趋，民进党及其当局应该认清客观大势，在两岸关系特别是在事关两岸关系和平发展的政治基础上，做出明智的选择。（综编/海外网 张申）

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