澳门特区政府正式发布天鸽台风灾害评估总结报告

原标题：（港澳台）澳门特区政府正式发布“天鸽”台风灾害评估总结报告

新华社澳门3月29日电（记者胡瑶）澳门特区政府29日正式发布《澳门“天鸽”台风灾害评估总结及优化澳门应急管理体制建议》终期总结报告，对澳门防灾减灾救灾与应急管理体制机制进行了论证并提出建议。

该终期总结报告由澳门特区政府检讨重大灾害应变机制暨跟进改善委员会委托清华大学公共安全研究院、北方工业大学新兴风险研究院和民政部国家减灾中心联合编制，在去年9月底公布的《国家减灾委协助澳门“天鸽”台风灾害评估专家组的工作报告》（初期报告）的基础上，完成终期总结报告。

终期总结报告共14万余字，正文分四章及附件，有四个专题报告。正文四章在初期报告的基础上，对“天鸽”台风进行了更加全面和科学的灾情分析，介绍了国内外防灾减灾救灾的最新动态和主要经验，提出优化澳门特区应急管理体系的总体思路和主要建议，着重对相应的重点建设项目提出了中长期建议。

另外，该报告附件中还有四个专题报告，分别对气象、电力、内港挡潮闸、消防工作进行了专门研究，并提出了有关建议。

据了解，目前澳门特区政府正有序推动防灾减灾领域的工作，修订《澳门民防纲要法》、编制《澳门防灾减灾中长期规划（2019-2028）》、建设应急指挥应用平台等，巨灾保险制度、应急预案体系、重要的基础设施工程、公共安全科普教育等工作也提到了特区政府日程，以继续全力提升防灾减灾的能力和水平，把保障居民的生命财产安全放在首位，构建防灾减灾长效机制。（完）

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