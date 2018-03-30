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蔡英文花860元买特产 结账不忘问店家算不算大咖

蔡英文花860元买特产 结账不忘问店家算不算大咖
2018年03月30日 13:51 海外网
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　　原标题：蔡英文花860元买特产 结账不忘问店家“算大咖吗” 

图片来源：台媒图片来源：台媒

　　海外网3月30日电 蔡英文赴花莲趴趴走，花了4000元（新台币，约合860元人民币）买特产，被绿媒形容是“大方采买”，蔡英文本人也在结账时刻意询问“算不算大咖”，不过却被店员诚实形容是“消费能力算‘小咖’”。

　　据中时电子报消息，台湾花莲大地震后观光受创，蔡英文今（30日）邀媒体记者到花莲趴趴走，安排2天1夜旅行，今上午参访在地麻糬名产业者，大谈麻糬充饥。蔡英文还采买地方特产花了4000元（新台币，约合860元人民币），结账时不忘询问店员算不算“大咖”，但结帐小姐回答说算“小咖”。

图片来源：台媒图片来源：台媒

　　另据亲绿媒体报道，蔡英文还开心拿出她在第一站购买的“战利品”说，花莲有很多礼品、土产，还忍不住夸花莲麻糬确实好吃，品样也很多。她今天出门没吃早餐，所以刚刚一不小心试吃时就吃太多了。据悉，蔡英文购买的特产多为食品，包括芋头酥、芒果酥、凤梨酥、剥皮辣椒、晶沙酥、魔法coco巧克力等。（海外网 庞晟）

　

责任编辑：初晓慧

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