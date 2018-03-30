原标题：港媒：蔡英文4月访非 台湾与梵蒂冈或“中途断交”

2016年10月5日，教皇方济各首次接见来自大陆的主教及朝圣团。（图片来源：台媒）

海外网3月30日电 台湾在欧洲的最后一个“友邦”梵蒂冈，近日接连被媒体爆料“危险了”！昨天（29日），台当局宣布蔡英文4月下旬将首访非洲，中评社分析，台湾与梵蒂冈的所谓“友邦关系”快走到尽头了，蔡英文访非说不定会遭遇“中途断交”事件。

梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的所谓“友邦”，也是台湾现存20个“友邦”中最具份量的一个。很多分析认为，一旦台湾和梵蒂冈“断交”，台湾雪崩式断交潮将势不可挡，对台湾的“国际空间”冲击会是巨大的。

台外事部负责人吴钊燮昨天（29日）被问到“台梵关系”是否有危机时，答说“短期间之内没有问题”。中评社认为，蔡当局其实已预期“台梵断交”迟早会发生，但束手无策。

对于台湾仅存的20个所谓“友邦”，上海复旦大学台湾研究中心主任信强曾透露，“现在至少有7、8个国家，甚至10几个台湾的‘邦交国’想要与中国建交”。台湾政大外交系副教授黄奎博也曾在接受台媒采访时称，中国大陆对台湾的策略不是“雪崩式断交”，而是“阵雨式断交”：“雪崩式是一下就断三、五个，一下就断光光了，但是你看目前都是一个一个、一阵一阵，比较应该像是阵雨式‘断交’”。

中评社分析，吴钊燮上周说“承认九二共识不会让台湾‘外交’轻松”。他忘了马英九执政时两岸曾经“外交休兵”，长达八年。“友邦”雪崩的警号响起，这是蔡当局不承认九二共识，“联美日抗大陆”政策种下的结果。

其实，自2016年5月20日蔡英文上任后，台“友邦”接二连三与台“断交”，岛内舆论也呈现唱衰台湾“外交”趋势。梵蒂冈与台湾也多次被曝出现“断交”危机。2月份，台当局还紧急派人前往梵蒂冈参访，并称“这次参访比以往吃力”。然而，台湾网友还借此讽刺民进党当局“变脸”做派一番，称“看真正‘断交’后，绿营怎样咒骂梵蒂冈，这是他们一贯做法。”

有台媒早前就分析，如果台湾与梵蒂冈“断交”成真，对台湾将是严重冲击。据海外网了解，台湾当局1971年被赶出联合国后，梵蒂冈教廷即召回“大使”，馆务最初为“公使”代办，后改由参事级代办驻台至今。尽管如此，由于梵蒂冈是台湾在欧洲唯一“友邦”，因此台湾对其相当看重。

对于台湾问题，国台办新闻发言人也反复强调过，世界上只有一个中国，坚持一个中国原则是国际社会的普遍共识。我们也以一个中国原则对待台湾的对外交往问题。希望台湾当局应该在两岸关系和平发展政治基础的问题上做出明智的抉择，为两岸关系和平发展奠定可长可久的条件。（海外网 庞晟）

责任编辑：初晓慧