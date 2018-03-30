柯文哲认同邓小平政策 “台独”分子李登辉坐不住

原标题：柯文哲认同邓小平政策，“台独”分子李登辉坐不住了

[观察者网 综合报道]“让一部分的中国人先富起来”，自称“墨绿”的台北市长柯文哲日前援引邓小平的话，被岛内绿媒大肆炒作，95岁的李登辉也坐不住了，甚至发起了人身攻击。

3月18日，柯文哲提出整个台湾岛内，只有台北和新北两市有垃圾费随袋征收政策，因为不能期待台湾大家都齐平发展，在这部分他比较同意中国大陆前领导人邓小平的想法，“让一部分的中国人先富起来”。

柯文哲的此番话，被亲绿媒体形容为“推崇邓小平”。19日，柯文哲受访辩称，邓小平“让一部分中国人先富起来”，这是目前推动台北市政的策略，政策试办成功再往外推，怎么，怎么扯到他推崇邓小平，“奇怪，抹红也不要抹红成这个样子”。

对于柯文哲“推崇邓小平”的说法，“台独”大佬、台湾地区前领导人李登辉坐不住了，批评柯文哲称“头脑怪怪的，偎来偎去（变来变去）”，还称他“没有为了台湾想”。

台湾地区前领导人陈水扁日前曾宣称，台北市长选举，民进党应该推出自己人。28日，李登辉受访时则表示不同意见，称没有看法，谁都可以。

此外，对于柯文哲“推崇邓小平”一事，李登辉称“他啊，他实在说起来，思想有问题，我不要说他怎么样，他本身头脑怪怪的，偎来偎去（变来变去），没有为了台湾想。”

媒体追问，柯文哲适不适合当台北市长？李登辉则说他不知道，大家要选就选。

李登辉28日出席募款参会（图源：台湾“中央社”）

这可与李登辉几天前对柯文哲的评价明显不同……

3月10日，李登辉出席“台独”组织“台湾联合国协进会”会员大会前，被问及曾任台北市长的李登辉力挺台北市长柯文哲，似乎让民主进步党有些尴尬。

李登辉当时称：“没关系，让他们（民进党）尴尬才好，卡认真咧，都没认真啊！对不对？”李登辉还强调，应该要支持、要做的事情，“（柯文哲）市长做得不错啊！对不对？”

对于李登辉的批评，柯文哲昨日受访称，自己脑袋怪怪是真的，但有时是媒体标题夸大。

柯文哲称，会提到邓小平“让一部分人先富起来”的政策，主要是讲目前在台湾，垃圾分类随袋征收一事，台北市执行这项政策已经有12年，反观很多地方还没执行，所以城乡差距是存在的，这代表很多政策的推行，无法一体适用，可以做得就要先做。

柯文哲解释称，因为有这样的背景，他才引用邓小平的政策，但他的目的主要是阐述政策没有办法一体适用的概念，但这样谈话最后变成“柯文哲崇拜邓小平”，让他直呼“天啊，这差太多了”。

柯文哲29日出席活动接受采访（图源：台湾风传媒）

现场记者追问柯文哲，大家发现他很少引用台湾地区其他领导人的政策，比较常引用大陆领导人的政策。柯文哲无奈回应称，“所以我下次多引用肯尼迪的”。

这确实不是柯文哲第一次引用邓小平的话。

去年5月，台北大运会执委会播出官方宣传视频“Taipei in Motion”，被民众投诉影片中跳水的运动员，专长竟然不是游泳，而是名篮球选手。柯文哲当时就曾引用邓小平的话来回应——“不管白猫黑猫，能抓老鼠的就是好猫。”

2018年台湾县市长选况白热化，其中台北市更是兵家必争之地，然而，相较于国民党参选者众，民进党方面选况仍未明朗，是否与现任市长柯文哲合作也相当模糊。

据台媒最新消息，人在保外就医的前台湾地区领导人陈水扁在“新勇哥物语”爆料，称蔡英文早就于官邸约见柯文哲夫妇，表达2018愿意合作的决定，此消息又引起民进党内不满，要求蔡英文给个交代。

责任编辑：张玉