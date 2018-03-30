台湾核电二厂重启机组运行仅24小时就跳机(图)

原标题：台湾核电二厂重启机组运行仅24小时就跳机

台湾的缺电问题历来已久，为了缓解即将到来的夏季用电高峰带来的缺电压力，台湾当局决议重启台电核二厂2号机，没想到27号中午刚重启运转，才过了24小时就跳机停运，引发蓝营一片批评。

2号机3月27日中午12时55分并联启动，3月28日下午1时25分，仅运转24.5小时就跳机 。对此，台电董事长杨伟甫表示，2号机仍在测试阶段，反应炉自动停机，代表保护装置正常，具体原因还在调查当中。

台电董事长 杨伟甫：发现它的讯号比较异常的时候，它有一个保护装置，那保护装置在这个过程当中，运作得非常的顺利，所以它才会有跳脱的这种反应。

台电强调设备都在正常安全状态，但马上就要到夏天用电高峰期，民众最关心的还是供电会不会受影响，连带电价是否还会上涨？对此台经济部门负责人沈荣津并未给出明确答案。

台湾经济部门负责人 沈荣津：整个缺电以目前来说的话，大概的备转容量比较低。

国民党民代 李彦秀：民进党上台以后，沈“部长”变成一个水电工，每天在找电，台湾的用电问题，东缺西补。

台行政机构原子能委员会近日同意核二厂2号机重启运转，这也意味着蔡当局的“非核家园”政策全面瓦解。

责任编辑：霍宇昂