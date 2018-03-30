广深港高铁香港段4月1日起试运行 今年年内开通

原标题：广深港高铁香港段4月1日起试运行

记者从广深港高速铁路公司了解到，4月1日起，广深港高铁香港段开始试运行。试运行期间，铁路部门每日将安排多趟高速动车组往返于广州南、深圳北、福田站和西九龙站间。

广深港高铁北起广东省广州市，经东莞、深圳到香港，全长约140公里，设广州南、庆盛、虎门、光明、深圳北、福田、西九龙站等7个车站。

广深港高铁广州南至深圳北段102.5公里，已于2011年12月26日通车；深圳北至福田段7.5公里，已于2015年12月30日通车。目前，广深港高铁广深段（含福田段）运营时速300公里，开行高速动车组列车130对，日均发送旅客14.3万次。截止今年3月底，广深港高铁广深段（含福田段）已累计发送旅客1.84亿人次，是我国最繁忙的铁路线路之一。

在“珠三角”腹地，广深港高铁（广深段）被广大民众称为“幸福快车”。 广州、东莞、深圳在这列“幸福快车”的带动下，提前加速驶入“半小时经济生活圈”。开通6年多来，这条高铁大大提高了广州、东莞、深圳对华南地区乃至全国范围的铁路交通辐射能力，促进了区域经济结构的调整和优化，加快了穗莞深经济的转型发展。

广深港高铁香港段全长约26公里，沿途不设站，终点站为西九龙站，由香港特别行政区全资兴建，香港铁路有限公司负责规划设计，目前主要工程已竣工，启动试运行，计划待各方面达到开通条件后，于今年年内开通运营。

广深港高铁全线开通后，在广州、东莞、深圳、香港等城市间搭建了一条大能力的铁路客运通道，使香港拥有高铁这一全球陆地最快交通工具，大大增强香港与内地间的经济协作和经贸交流，让香港广大民众出行更为方便快捷，分享祖国经济社会发展带来的巨大红利。（央视记者 魏星）

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